L'ex-Première ministre du Sénégal Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel, a indiqué l’AFP.

"Le bureau de l'Assemblée nationale a voté la déchéance de Mme Aminata Touré" après une saisine du groupe parlementaire du camp présidentiel qui dit avoir constaté la "démission de fait" de Mme Touré de ses rangs, a affirmé à l'AFP le député d'opposition Abba Mbaye.

Dix membres du bureau ont voté en faveur de cette déchéance contre sept, a dit M. Mbaye qui a dénoncé une violation, selon lui, des textes.

Mme Touré a confirmé, à travers son compte sur Twitter, son exclusion de l’Assemblée nationale.

"Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable (NDLR, du président Sall)", a-t-elle écrit.

En septembre, Mme Touré avait annoncé son retrait du groupe soutenant le chef de l'Etat au Parlement, en le justifiant par son opposition à un troisième mandat présidentiel de Macky Sall.

Mme Touré faisait partie des trois députés non affiliés à aucun groupe parlementaire du pouvoir ou de l'opposition, sur les 165 de l'Assemblée.