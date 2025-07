La grande institution Al-Azhar Al-Sharif du Caire en Egypte a exhorté, mercredi, les peuples arabes et islamiques à boycotter les produits néerlandais et suédois de toutes sortes, en réaction à l'offense faite au Saint Coran.

Dans un communiqué, Al-Azhar a appelé à "adopter une position forte et unifiée pour défendre la parole de Dieu, le Saint Coran, livre sacré des musulmans, et à réagir avec fermeté contre les gouvernements de ces deux pays qui ont offensé un milliard et demi de musulmans".

Al-Azhar a condamné "la persistance de ces deux pays à protéger des crimes méprisables et barbares sous la bannière inhumaine et immorale qu'ils qualifient de liberté d'expression."

L’institution sunnite a souligné dans son communiqué "l'obligation pour les peuples arabes et islamiques de souscrire à ce boycott et d'y initier les enfants et les jeunes."

Et d'insister sur le fait que "toute réticence ou négligence à ce sujet est un manquement explicite à soutenir la religion de Dieu."

Ajoutant que ces pays “ne réaliseront la valeur de cette religion, dont ils ignorent tout, au point de provoquer les musulmans en l'offensant, que lorsqu'ils seront confrontés aux impératifs de nature financière et économique, seul langage qu’ils sont à même de comprendre."

Lundi à La Haye, le leader du groupe extrémiste et islamophobe néerlandais PEGIDA, Edwin Wagensfeld, a brûlé un exemplaire du Saint Coran après l'avoir déchiré et profané, environ 3 mois après avoir été arrêté pour des faits similaires.

Sous haute protection de la police, qui empêchait quiconque de l'approcher pendant qu'il commettait son acte, le chef du parti danois "ligne dure" a quant à lui brûlé un exemplaire du saint Coran, samedi, près de l'ambassade turque dans la capitale suédoise, Stockholm.