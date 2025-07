Les ministres de l'Union européenne en charge de l'immigration tiennent une réunion, ce jeudi à Stockholm, pour discuter de restrictions sur les visas et d'une meilleure coordination au sein du bloc afin de renvoyer dans leurs pays d'origine davantage de migrants ne répondant pas aux critères d'asile en Europe.

Les Etats membres de l'UE se sont mis d’accord, il y a trois ans, pour limiter les visas accordés aux pays jugés non-coopératifs pour rapatrier leurs migrants clandestins. Seule la Gambie a été punie formellement.

La Commission européenne a proposé des mesures similaires à l'égard de l'Irak et du Sénégal.

D'après les dernières données d'Eurostat disponibles, le pourcentage de renvois effectifs pour l'ensemble du bloc fut toutefois de 21% seulement en 2021, un "niveau que les Etats membres considèrent inconcevablement bas", a dit l'un des représentants européens.

La question de l'immigration est hautement sensible au sein du bloc communautaire, dont les pays membres préfèreraient discuter de mesures pour accélérer les renvois, de même que de moyens d'endiguer l'immigration clandestine en amont, plutôt que de revenir aux querelles sur la répartition de l'accueil de ceux ayant réussi à rejoindre l'Europe.

Un document préparé par la Commission européenne en vue des discussions entre ministres, que Reuters a pu consulter, indique qu'"établir un système européen efficace et commun pour les renvois est un pilier central de systèmes migratoires et d'asile au bon fonctionnement et crédibles".

La réunion de Stockholm intervient deux semaines avant un sommet à Bruxelles entre chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE consacré notamment à l'immigration.