Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné jeudi les attaques en Cisjordanie, exprimant sa "profonde préoccupation" quant à la montée des tensions et les pertes de vies humaines enregistrées "presque tous les jours".

"Nous avons appris avec tristesse que de nombreux Palestiniens ont perdu la vie lors du raid mené par les forces israéliennes sur le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, tôt jeudi", a déploré la Diplomatie turque dans un communiqué.

Le ministère a réitéré l'appel de la Turquie aux autorités israéliennes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de prévenir efficacement l'escalade des tensions dans la région et les pertes de vies humaines.

La Turquie a exprimé ses condoléances à l'État palestinien et à son peuple et imploré la miséricorde de Dieu pour les Palestiniens qui ont perdu la vie dans les récentes attaques, selon le communiqué.

Au moins neuf Palestiniens ont été tués et 20 autres blessés par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée jeudi, selon des sources palestiniennes.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que neuf personnes, dont une femme âgée, ont été tuées dans le camp de réfugiés de Jénine.

La même source a indiqué que 20 autres personnes ont été blessées, dont quatre dans un état critique.

Des témoins oculaires ont déclaré jeudi à Anadolu qu'un soldat israélien avait pris d'assaut le camp de réfugiés de Jénine, ce qui a entraîné des affrontements entre des dizaines de Palestiniens et l'armée israélienne.

Les témoins ont noté que des affrontements ont éclaté entre des dizaines de Palestiniens et les forces israéliennes qui ont utilisé des munitions réelles et métalliques et des grenades lacrymogènes.

Ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran en Cisjordanie à la suite de raids israéliens répétés visant à arrêter ce qu'ils appellent des "Palestiniens recherchés" ou à démolir des maisons palestiniennes. Ces raids ont provoqué des affrontements avec les Palestiniens, faisant plusieurs morts.