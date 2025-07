Le coordinateur de la Commission catholique pour le dialogue interreligieux en Suède, Kaj Engelhart, a déclaré à Anadolu qu'il reconnaissait que l'action de Paludan avait été interprétée comme légale, mais qu'il était également nécessaire d’ouvrir le débat quant à la modification de la loi, car beaucoup l'ont qualifiée d'action haineuse.

"Voir cet incident m'a donné un très mauvais goût. Dans notre foi, il n'est pas permis d'offenser les personnes d'autres religions. En tant que catholiques, nous sommes absolument contre de pareilles agissements", a affirmé M. Engelhart.

La communauté juive s'est également élevée contre cette action islamophobe.

Se référant aux autodafés dans l'Allemagne nazie, le Conseil officiel des communautés juives de Suède et le Trust de partenariat judéo-musulman AMANAH ont déclaré dans un communiqué que les autodafés de livres indiquent souvent le début de la normalisation de la haine envers un groupe.

"Historiquement contre les juifs, maintenant contre les musulmans", a déclaré le conseil, avertissant que les racistes et les extrémistes pourraient à nouveau "abuser de la démocratie et de la liberté d'expression pour normaliser la haine contre l'une des minorités religieuses de Suède en brûlant le Coran."

Le communiqué a souligné l'augmentation des attaques contre les juifs et les musulmans en Suède et exprimé leur préoccupation mutuelle.

"Dans une société démocratique, chaque individu a le droit de se sentir en sécurité et valorisé. Nous souhaitons par la présente déclaration exprimer notre soutien à la communauté musulmane suédoise et préciser que tout acte ou signe de préjugé et de haine est inacceptable", indique-t-il.

Le président de la Fédération islamique suédoise, Tahir Akan, a déclaré que les musulmans n'étaient pas en mesure de faire entendre leur voix et que leurs préoccupations étaient malheureusement négligées et affirmé que la communauté devait s'unir et faire progresser sa lutte contre les préjugés anti-musulmans sur le plan académique et juridique.

"Le groupe qui souffre le plus de cette tendance générale est la communauté musulmane. En particulier en matière d'emploi et dans d'autres domaines, les musulmans font face au racisme quotidiennement", s’est-indigné M. Akan, commentant un rapport de l'ONU selon lequel il existe un racisme systématique en Suède.