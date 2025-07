Selon les informations recueillies samedi par Anadolu (AA), l’entreprise turque STM (Technologies de Défense Ingénierie et Commerce), qui produit des systèmes de haute technologie en Turquie ainsi qu’à l’étranger, a réalisé l'un des plus importants succès de l'industrie de la défense turque dans le domaine des logiciels.

La STM a remporté deux appels d'offres importants pour l’orientation, la collecte, le traitement et la diffusion du renseignement de l'"Agence de communication et d'informations" de l'OTAN (NCI Agency), qui est responsable de la fourniture, de l'installation et de la maintenance des systèmes de communication et d'information de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Ainsi, tous les quartiers généraux et bases de l'OTAN dans le monde entier obtiendront des informations et des renseignements à partir du logiciel qui sera développé au sein de l'industrie de la défense turque.

L'agence NCI a choisi la STM dans les deux projets ouverts entre les pays membres de l'OTAN et auxquels ont participé les principaux éditeurs de logiciels du monde.

Suite aux négociations techniques et administratives, un contrat a été signé entre la STM et l'Agence NCI. Avec le logiciel qu'il développera dans le cadre du projet, la STM assurera l’orientation, la collecte, le traitement et la diffusion du renseignement pour les commandements de l'OTAN.

Tous les quartiers généraux et bases de l'OTAN dans le monde conduiront leurs flux de renseignement à travers ces logiciels que STM développera et modernisera. Il est prévu que les projets INTEL-FS, qui moderniseront l'infrastructure de renseignement de l'OTAN, durent environ 3 ans et demi.

Ces projets se distinguent comme l'un des contrats les plus importants signés par une société turque avec l'Agence NCI. Les projets INTEL-FS, qui seront développés et exécutés sur la propre plate-forme de l'OTAN, sont parmi les premiers projets avec une gestion logicielle agile. Le projet, qui comprend l'intégration de données, sera basé sur des micro-services.