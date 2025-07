Le Président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté, dimanche soir, les Etats-unis, à faire pression sur Israël afin de mettre un terme à ses décisions unilatérales à l’égard des Palestiniens.

Israël a pris des mesures punitives contre les Palestiniens, et son armée a annoncé le renforcement de ses effectifs en Cisjordanie et à Jérusalem Est occupées.

Le conseil de sécurité israélien a également décidé de faciliter l’obtention de permis de port d’armes pour les civils et ce, alors que les territoires palestiniens occupés connaissent ces derniers jours une escalade de violence marquée par la mort en Cisjordanie de 10 Palestiniens dans le raid israélien le plus meurtrier depuis des années. Ce raid a été suivi de tirs de roquettes de Gaza vers Israël et de frappes aériennes israéliennes de représailles,

Vendredi, un Palestinien a mené une opération faisant sept morts à Jérusalem-Est occupée. Samedi, un autre a blessé deux Israéliens et dimanche, des gardes israéliens ont tué un Palestinien en Cisjordanie occupée.

Arrestations et démolition de maisons

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort d’un autre Palestinien lundi, tué par les forces israéliennes dans une ville sensible de Cisjordanie occupée,.

Tandis que l’’armée israélienne n’a pas fait de commentaire immédiat, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que la victime, Nassim Abu Fouda, 26 ans, a été abattu à Al Khalil (Hébron), ville souvent au centre d’affrontements.

Dimanche soir, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 9 Palestiniens - dont un enfant à Jérusalem Est occupée, selon des sources locales.

Les forces israéliennes ont également mis sous scellés dimanche la maison familiale du Palestinien qui a mené vendredi une opération contre des Israéliens en vue de la détruire.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré, lors d’une réunion de son gouvernement, que les mesures de représailles, comprennent la "confiscation du droit au logement, à la résidence et à la citoyenneté pour les familles de ceux qui mènent des opérations contre des Israéliens".

Le gouvernement israélien en outre annoncé la "révocation des droits" à la sécurité sociale des familles de ceux qu’il qualifie de "terroristes" ainsi que la révocation des cartes d'identité israéliennes de leurs proches.

Ces mesures s'appliquent à des Palestiniens ayant la nationalité israélienne, comme les Arabes israéliens, et aux Palestiniens ayant le statut de résidents de Jérusalem-Est.

Tournée du chef de la diplomatie américaine au Moyen orient

Le Secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé lundi à Tel Aviv en provenance du Caire.

Cette visite intervient alors que les affrontements se poursuivent entre Palestiniens et forces israéliennes en Cisjordanie et dans certains quartiers de Jérusalem-Est occupées, alimentant les craintes d’une troisième Intifada.

Dans ses entretiens prévus avec des responsables israéliens et palestiniens, Blinken devrait aborder, selon le département d'État, la solution de deux États et la tension actuelle entre les deux parties, parmi d’autres dossiers.

Appels au calme

A son arrivée à Tel Aviv, Blinken a appelé Israéliens et Palestiniens à éviter "d’attiser les tensions". Il a ajouté que la solution de deux Etats est le seul moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien.

A Paris, le Président français Emmanuel Macron a appelé Israéliens et Palestiniens à "éviter des mesures susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence", selon un communiqué de l'Elysée.

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a demandé lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues israélien et palestinien, d'éviter "toute action susceptible de provoquer une nouvelle escalade".

La présidence palestinienne a déclaré - dans un communiqué - qu'Abbas a, pour sa part, informé le directeur de la CIA William Burns, de "la gravité de l'agression israélienne contre le peuple palestinien et de l'importance d'une intervention urgente pour faire pression sur le gouvernement d'occupation israélien afin qu'il cesse ses mesures unilatérales et qu’il respecte les accords signés".