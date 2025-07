"Je ne veux pas partir à 64 ans!": entre 1,2 et 2,8 millions de personnes ont manifesté mardi à travers la France pour protester contre l'impopulaire réforme des retraites, projet phare du Président Emmanuel Macron, mais la grève semblait moins suivie que lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier.

La mobilisation dans la rue a été un peu plus importante mardi, avec au moins 1,2 million de manifestants contre plus de 1,1 million il y a douze jours, selon le ministère de l'Intérieur. Le syndicat CGT annonçait lui 2,8 millions de manifestants.

A Paris, la mobilisation a atteint 87.000 personnes selon le ministère, et 500.000 selon la CGT qui appelle avec les autres syndicats à de nouvelles manifestations mardi 7 et samedi 11 février.

Dans la capitale, le cortège était mené par les leaders syndicaux rassemblés derrière la banderole "Réforme des retraites: travailler plus longtemps, c'est non".

Quelques échauffourées ont éclaté à mi parcours entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines d'ultras.

La mobilisation était forte également dans les grandes villes de France, de Marseille dans le sud à Rennes ou Nantes dans l'ouest, où les manifestants criaient: "Macron, ta loi, elle passera pas!".

Des manifestations importantes ont aussi eu lieu dans les petites villes, comme à Mende, 12.000 habitants, dans le sud de la France. "C'est la première fois de toute ma vie que je manifeste. Je ne vois pas mon fils cuisinier porter de grosses gamelles à 64 ans", expliquait ainsi Christiane Martinez, 72 ans.

Les manifestations étaient marquées par une forte présence de femmes protestant contre une réforme "injuste" dont elles s'estiment les "grandes perdantes".

- Moins de grévistes -

Si la mobilisation dans la rue était en légère hausse, le nombre de grévistes semblait en baisse dans plusieurs secteurs publics et privés, notamment dans la fonction publique, avec un taux de grévistes de 19,4% à la mi-journée contre 28% lors de la première journée de mobilisation, selon le ministère de la Fonction publique.

Dans l'Education, le ministère annonçait un taux d'enseignants grévistes de 25,92%, bien en deçà de la précédente mobilisation, mais les syndicats évoquaient eux au moins 50% de grévistes.

Les transports sont restés très perturbés, notamment les trains et les métros.

Et la mobilisation était toujours forte dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies où l'on comptait 75 à 100% de grévistes, selon la CGT qui entend poursuivre le mouvement et n'a pas exclu des "arrêts" dans les raffineries la semaine prochaine.