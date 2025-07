"Ne vous fatiguez pas, tant que vous autoriserez la profanation et l'autodafé de notre livre saint le Coran, nous ne dirons pas 'oui' à votre adhésion à l'OTAN", a déclaré le Chef de l’État turc, mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du groupe parlementaire de l’AK Parti (Parti de la Justice et du Développement) à la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Ankara exige de Stockholm d’appliquer sans exception l’ensemble des engagements pris dans le mémorandum signé en juin dernier lors du sommet de l’OTAN à Madrid, en particulier ceux qui concernent le soutien aux groupes terroristes PKK/YPG et FETO, et l’extradition des personnes poursuivies en Turquie pour terrorisme. Alors que Stockholm traîne les pieds sur ces sujets, les récentes provocations anti-Turquie et anti-Islam perpétrées en Suède, avec l’autorisation des autorités, ont rendu les choses encore plus compliquées pour ce pays.

Il y a quelques jours, le politicien d’extrême-droite, Paludan, avait brûlé un exemplaire du Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, avec l’autorisation des autorités et sous la protection de la police, malgré les mises en garde d’Ankara.

Cette affaire a davantage tendu les relations entre les deux pays, les discussions sur le dossier de l’OTAN ayant été suspendues pour une durée indéterminée.

Quant à la Finlande, Erdogan a précisé que la position de son pays à l'adhésion de ce pays à l'OTAN était positive.