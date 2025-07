Le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé de prolonger de 11 mois l’état d’urgence sur tout le territoire du pays, à compter du 31 janvier et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Le décret présidentiel daté du 30 janvier 2023, relatif à la prolongation de l'état d'urgence, est paru au dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT), publié mardi 31 janvier.

Fin 2015, la Tunisie avait décrété l'état d'urgence pour la première fois sur l’ensemble de son territoire, à la suite d’un attentat terroriste contre un autobus de la Garde présidentielle dans la capitale Tunis, attaque qui s’était soldée par 13 morts et 16 blessés.

Depuis cette attaque, l'état d'urgence a été prolongé à plusieurs reprises et pour des périodes variables.

Depuis mai 2011, la Tunisie a été la cible d'actes terroristes qui ont entraîné la mort de dizaines de membres des forces de sécurité, de militaires et de touristes étrangers.

L'état d'urgence confère au ministère tunisien de l'Intérieur des prérogatives exceptionnelles, s’agissant notamment de l'interdiction des réunions, de l’imposition du couvre-feu, des perquisitions de jour comme de nuit, du contrôle des médias, des publications, des projections cinématographiques et des pièces de théâtre.

Ces prérogatives sont exercées sans autorisation judiciaire préalable, ce qui suscite des diatribes de plus en plus intenses à l’échelle internationale et nationale