Dans une enquête publiée jeudi, le Times, révèle comment une société de recouvrement de créances agissant pour le fournisseur British Gas a envoyé ses agents pour installer ces compteurs prépayés de force dans les logements de personnes fragiles n'arrivant plus à payer leur facture.

Contrairement aux compteurs classiques qui relèvent la consommation d'énergie que le client paye via un abonnement, les personnes équipées d'un compteur prépayé doivent recharger leur compte pour avoir accès au gaz ou à l'électricité. Une fois la somme rechargée dépensée, l'approvisionnement s'arrête.

En plein hiver et avec la flambée des prix de l'énergie, de nombreux ménages précaires ne pouvant plus payer leurs factures ont été basculés par leur fournisseur sur de tels équipements. Et certains sont contraints d'arrêter de se chauffer, faute d'argent pour les recharger.

Dans son article, le Times raconte des scènes d'installations forcées chez un père célibataire de trois enfants, une femme de 50 ans avec des troubles bipolaires ou une mère d'une enfant handicapée utilisant une fauteuil roulant électrique.

Les agents d'Arvato, la société de recouvrement qu'un journaliste a infiltrée, recevaient même des bonus pour l'installation de compteurs prépayés.

Déjà alerté sur ce phénomène des remplacements forcés de compteurs, légaux à condition de ne pas toucher de personnes fragiles (jeunes enfants, femmes enceintes, retraités précaires, personnes handicapées etc.), le régulateur de l'énergie avait rappelé à l'ordre les fournisseurs sur leur obligation d'un contrôle équilibré de la situation des clients.

"Ce sont des allégations extrêmement sérieuses (...) et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fermes", a tancé mercredi l'Ofgem dans un communiqué, annonçant le lancement d'une enquête sur British Gas.

"Il est inacceptable qu'un fournisseur impose de force des installations à des consommateurs vulnérables qui ont des difficultés à payer leurs factures, avant que toutes les autres options aient été tentées et sans mener de vérifications approfondies", a-t-il insisté.

Le ministre des Entreprises et de l'Energie Grant Shapps s'est dit sur Twitter "horrifié" par ces révélations.

Centrica, maison-mère de British Gas, a annoncé dans un communiqué cesser toute activité de remplacement forcé de compteur "au moins jusqu'à la fin de l'hiver".

Son PDG Chris O'Shea a jugé "inacceptables" les comportements d'Arvato, mais a appelé à trouver un "équilibre" et à faire la différence entre ceux qui ne peuvent pas payer et ceux qui ne veulent pas.