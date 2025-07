Le chef d'État français a réuni, à l'Élysée, le Conseil de politique nucléaire (CPN), créé en 2008 par l'ancien président, Nicolas Sarkozy et constitué de la Première ministre, Élisabeth Borne, ainsi que d'une dizaine de membres du gouvernement et de responsables civils et militaires.

La réunion du CPN intervient un an après le discours de Belfort dans lequel Emmanuel Macron avait annoncé "la relance de la filière nucléaire française et la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR2 avec l’objectif des premières mises en service d’ici 2035", au plus tard.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion tenue ce vendredi, l'Élysée précise que le débat public, engagé par la président sur le nucléaire, constitue la première étape de ce projet, et qu'il prendra fin à la fin février.

Les conclusions de ce débat "seront intégrées" à la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui sera présentée en juin 2023, "avant un débat au Parlement sur la loi de programmation de l’énergie et du climat", lit-on encore dans le communiqué.

La Présidence ajoute que la relance du secteur nucléaire français vise à "reprendre en main notre avenir énergétique et renforcer notre sécurité d’approvisionnement et notre souveraineté" et confirme la volonté d'Emmanuel Macron de lancer la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR2 "à l’horizon 2028, pour une mise en service du premier réacteur à l’horizon 2030" et "d’ici 2035 au plus tard".

Parmi les autres décisions importantes de CPN, figurait également "la prolongation de la durée de vie des centrales existantes à 60 ans et au-delà". L'Élysée précise que le lancement d’études sur le sujet a été validé, ainsi que "la construction d’un grand plan de formation aux métiers du nucléaire".

En outre, le communiqué de l'Élysée annonce "le développement de programmes de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs innovants (AMR), un des enjeux de France 2030".

La Présidence française note que le CPN "a acté l’accélération de ces travaux, à la fois sur le projet NUWARD développé par EDF, mais aussi par le soutien aux projets en développement de petits réacteurs nucléaires avancés afin de pouvoir disposer d’au moins une tête de série dans les années 2030".

Enfin, l'Élysée souligne que l'ambition de cette feuille de route du nucléaire français est d'assurer la sécurité d’approvisionnement électrique française, "après un niveau de production du parc nucléaire historiquement bas au cours des deux dernières années", et ce, dans la perspective "de produire dans la durée une électricité décarbonée et compétitive".