Plusieurs pays du monde arabe ont immédiatement présenté leurs condoléances et sentiments de solidarité envers la Turquie avant de se mobiliser pour faire parvenir leurs aides aux sinistrés.

Condoléances et mobilisation des pays arabes

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a présenté ses condoléances et sa sympathie aux victimes du tremblement de terre, lors d'uneconversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, soulignant que le Qatar se tient aux côtés de la Turquie, selon l'agence de presse du Qatar.

Plus tard dans la journée, le Qatar et le Koweït ont affirmé établir deux ponts aériens afin de dépêcher des aides humanitaires et du personnel médical dans les régions touchées par le séisme.

L'Arabie saoudite a, pour sa part, annoncé, dans un communiquéémanant du ministère des Affaires étrangères, qu'elle "suivait de près le cours des événements malheureux en Turquie et en Syrie, à la suite du tremblement de terre", exprimant "la solidarité, la sympathie et les condoléances du Royaume aux frères en Syrie et en Turquie". Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a également présenté ses condoléances au président Erdogan au cours d’un entretien téléphonique.

Selon un communiqué officiel, les Émirats Arabes Unis ont présenté leurs condoléances aux victimes et annoncé que deux équipes de recherche et de sauvetage seraient envoyées dans la région sinistrée afin d’aider les équipes de recherche déjà àl’oeuvresur place.

Dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a aussi présenté ses condoléances et sa solidarité à la Turquie pour les victimes du tremblement de terre, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, puis elle a annoncé l'envoi d'une aide d'urgence en Turquie pour faire face auxconséquences du séisme.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Jordanie a présenté ses condoléances à la Turquie et à la Syrie, et a affirmé "la solidarité et la sympathie du royaume avec les peuples des deux pays suite à cette douloureuse affliction".

En Palestine, le ministère des Affaires étrangères a présenté ses condoléances à la Turquie et à la Syrie, par voie de communiqué, pour les victimes du séisme, soulignant "son soutien permanent aux deux pays frères, et sa confiance dans leur capacité à faire face à ses effets".

Le ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman a, de son côté, exprimé "sa solidarité avec toute la Turquie et la Syrie, ses sincères condoléances et sa sincère sympathie aux familles des victimes du tremblement de terre, et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés".

En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibeh a déclaré dans un tweet: "Je présente mes condoléances à nos frères en Turquie, en Syrie et au Liban pour les victimes du douloureux tremblement de terre (...) et j'affirme l'entière solidarité de mon pays avec vous dans ce terrible drame".

Dans un tweet, le président de la région du nord de l'Irak, Nechirvan Barzani, a présenté ses condoléances aux victimes du tremblement de terre, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

En Algérie, le ministère des Affaires étrangères a exprimé les condoléances du pays à la Turquie et à la Syrie pour les victimes du séisme, affirmant "son entière solidarité avec ces deux pays frères et son aspiration au dépassement de cette épreuve". Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a également ordonné l'envoi d'une équipe de la défense civile en Turquie pour contribuer aux efforts de sauvetage des personnes touchées par le tremblement de terre.

Dans un communiqué de la Présidence de la République, la Tunisie a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant le prompt rétablissement aux blessés. Tunis exprime, par ailleurs, son intention de venir en aide et à participer aux efforts déployés dans ses conditions difficiles afin de surmonterles ravages du sinistre. Le président tunisien, Kaïs Saïed a donné l'ordre d’acheminer des aides humanitaires urgentes vers la Syrie et la Turquie à bord d'avions militaires.

Le Soudan a également exprimé, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ses condoléances à la Turquie et à la Syrie pour les victimes du tremblement de terre, en formant des voeux pour le rétablissement des blessés.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a exprimé ce lundi ses condoléances à la Turquie et à la Syrie pour les victimes du tremblement de terre, soulignant que son gouvernement étudiait la possibilité d'envoyer des équipes de secours, afin d’aider la Turquie et la Syrie à faire face à ses conséquences.

Le Maroc, par le biais d'un communiqué publié par son ambassade à Ankara, a présenté ses condoléances à la Turquie pour "cette grande tragédie".

L'Organisation de la coopération islamique a également présenté ses condoléances aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie, saluant la réponse immédiate apportée par les autorités turques pour sauver la population sinistrée et limiter lechoc du séisme.

Dans un communiqué, l'organisation a appelé "les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, les institutions concernées et tous les partenaires à contribuer aux efforts de sauvetage fournis par la Turquie".

Le mouvement palestinien Hamas a pour sa part, présenté ses condoléances à la Turquie et à la Syrie, dans un communiqué, pour les victimes du tremblement de terre, soulignant sa solidarité avec les deux pays.

Dans un communiqué, l'Union internationale des savants musulmans a présenté ses condoléances aux peuples turc et syrien, appelant "les pays islamiques, les institutions caritatives et humanitaires et les bonnes personnes à s'acquitter de leur devoir de secours urgent".

Deux séismes, de magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué la Turquie, lundi à l'aube et l'après-midi aux environs de 13h24, selon la Direction de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie (AFAD), qui a par ailleurs annoncé un bilan de 3432 morts et 21103 blessés, susceptible de s’alourdir encore.