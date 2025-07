La responsable des situations d’urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Adelheid Marschang, a prédit mardi que le nombre de personnes impactées par les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie pourrait atteindre près de "23 millions de personnes, dont 1,4 million d'enfants".

La responsable de l’OMS a affirmé lors d'une réunion de l'organisation à Genève que la Turquie "a une forte capacité à répondre à la crise", mais le défi actuel consiste à répondre aux besoins à la frontière entre la Syrie et la Turquie.

Selon le journal britannique “The Guardian”, Marschang a expliqué que la région frontalière entre les deux pays "fait déjà face à une crise humanitaire depuis des années, en raison de la guerre civile et de l'épidémie de choléra".

"Il s'agit d'une crise qui s'ajoute aux multiples crises dans la région sinistrée", a-t-elle ajouté.

L'Organisation mondiale de la santé avait annoncé lundi qu'elle allait fournir des aides d'urgence dans les zones sinistrées, notamment des fournitures médicales et du matériel chirurgical.

De son côté, le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'il y avait "maintenant une course contre la montre" pour apporter les secours et les besoins nécessaires.

"A chaque minute, à chaque heure qui passe, les chances de retrouver des survivants vivants diminuent", a-t-il fait savoir, dans des déclarations publiées sur le compte Twitter de l'organisation.

Mardi matin, la Direction turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé que le bilan des victimes, suite aux tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays, s’est alourdi à 3 432 morts.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.