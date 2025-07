Le président Erdogan s’est exprimé, mardi après-midi, dans le centre de coordination de l’Etat pour traiter des derniers développements concernant les séismes meurtriers qui ont frappé le sud-est de la Turquie.

"“Nous sommes confrontés à l’une des plus grandes catastrophes non seulement de l’histoire de notre République, mais aussi de la région et du monde", a déploré le président turc qui a fait état d’un nouveau bilan d’au moins 3 549 personnes tuées, 22 168 autres blessées et 8000 personnes retirées vivantes des décombres jusqu'à présent dans les 10 provinces touchées par les séismes.

Précisant que 53.317 personnels étaient mobilisés dans les opérations de sauvetage, le président Erdogan a également annoncé une nouvelle aide de 10.000 maisons préfabriquées venant de la part du Qatar.

Etat d’urgence

Le président turc a également annoncé qu’un état d’urgence de 3 mois serait déclaré dans les dix provinces du sud-est du pays, frappées par les violents séismes.

"Nous allons rapidement finaliser les processus présidentiel et parlementaire concernant la décision de l'état d'urgence qui durera trois mois et couvrira les 10 provinces frappées par les séismes" a-t-il fait savoir.

Deux séismes meurtriers, de magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué la Turquie, lundi à l'aube et l'après-midi aux environs de 13h24, selon la Direction de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie (AFAD). Des milliers de personnes ont perdu la vie lors des séismes et de nombreuses autres attendent d'être secourues sous les décombres.