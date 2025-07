Le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie aux premières heures de lundi est le plus puissant jamais enregistré depuis 1939. Cependant, au cours des dernières décennies, plusieurs séismes puissants ont fait des milliers de morts et ont eu un impact durable sur le pays.

Voici un rapide tour d'horizon des pires séismes survenus en Turquie ces dernières années :

Erzincan, 27 décembre 1939

Survenu à 1 h 57 du matin alors que la plupart des habitants dormaient, le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait près de 33 000 morts.

Beaucoup sont morts à cause du mauvais temps qui sévissait en plein hiver, du blizzard et des inondations qui ont suivi et ont rendu la ville inhabitable. Elle a été abandonnée et une nouvelle ville a été construite au nord.

La région a connu d'autres tremblements de terre de magnitude 7 et la Turquie a commencé à adopter des règles de construction afin d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Bolu-Gerede, 1er février - 1944

Le puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 a eu un effet d'entraînement sur d'autres villes situées le long de la ligne de faille anatolienne.

Survenu à 5 h 22 du matin, le tremblement de terre a fait 2 790 morts et laissé 50 000 blessés.

Bingol, 22 mai -1971

Bingol a été quasiment détruite après qu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé à 18 h 44 la ville orientale de Turquie. Plus de 90 % des bâtiments ont été détruits, laissant une grande partie de la population sans abri et près de 1 000 personnes mortes.

Izmit, 17 août - 1999

Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a frappé la ville d'Izmit, à 90 km au sud-est d'Istanbul, à 3 h 01, heure locale. La région environnante est l'une des plus importantes régions industrielles de Turquie.

Il a fait plus de 17 118 morts, 50 000 blessés et plus de 500 000 sans-abri. La mauvaise qualité des matériaux de construction a été considérée comme un facteur expliquant le nombre élevé de morts.

Les retombées économiques ont été estimées à environ 6,5 milliards de dollars.

Van, 23 octobre 2011

Considéré comme l'un des plus grands tremblements de terre que la Turquie ait connu ces dernières années, d'une magnitude de 7,2.

Le tremblement de terre a fait 640 morts et près de 2 000 blessés.

Elazig, 24 janvier - 2020

Le séisme, d'une magnitude de 6,7, a frappé la ville orientale de la Turquie, faisant 41 morts et plus de 1 600 blessés.

Izmir, 30 octobre - 2020

Le tremblement de terre de la mer Égée, d'une magnitude de 6,6, a frappé la province occidentale d'Izmir, suivi de plus de 1 400 répliques, dont 43 d'une magnitude supérieure à 4,0, qui ont tué au moins 117 personnes et en ont blessé plus de 1 000 autres.

Après le tremblement de terre, un tsunami a frappé la région, causant des dommages aux villes et aux zones côtières, et a été ressenti jusqu'à Mugla et Manisa.

Kahramanmaras, 6 février 2023

Un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés. Il a été suivi de deux puissantes répliques - de magnitude 6,5 et 6,6 - avant qu'un autre puissant séisme de magnitude 7,6 ne frappe, secouant plusieurs provinces et pays voisins.