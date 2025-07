Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu, mercredi matin, au chevet des victimes dans la province de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre qui a frappé lundi le sud de la Turquie, pour une visite d'inspection des zones sinistrées.

Le chef de l’État turc visitera le camp installé par la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD) pour héberger les personnes touchées par la catastrophe, dans le centre de Kahramanmaras.

Erdogan devrait se rendre plus tard dans la province de Hatay également dévastée par le tremblement de terre.

Lors de cette tournée, le président turc va s’enquérir de la situation sur le terrain et coordonner les mesures dans les régions sinistrées.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​

Recep Tayyip Erdogan avait déclaré mardi 7 février 2023 l’état d’urgence dans les dix provinces touchées par les séismes.

Les dix provinces sinistrées sont Kahramanmaras, Adiyaman, Diyarbakir, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana et Hatay.