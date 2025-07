Rompu à l’exercice et armé d’une longue expérience dans la gestion des catastrophes naturelles et crises humanitaires, l’État turc déploie tous ses moyens pour venir en aide aux sinistrés des violents séismes qui ont frappé le sud de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu à l’affirmer depuis Kahramanmaras, le district le plus affecté par la catastrophe, où il s’est rendu pour s’enquérir de la situation sur le terrain et coordonner les mesures dans les régions sinistrées.

"Nous faisons face à une grande catastrophe", a dit le président Erdogan, qui a tenu à rassurer les habitants de la région de l’engagement de toutes les capacités de l’Etat pour leur venir en aide.

"L’Etat déploie tous ses moyens, en coopération avec AFAD (Direction de gestion des catastrophes et des urgences) et les municipalités”, pour atténuer autant que possible l’impact des séismes", a insisté le président.

Erdogan a annoncé, à ce propos, que des projets d’urbanisation seront mis sur pied pour le relogement de ceux qui ont perdu leur abri dans les dix provinces affectées, dans l’intervalle d’une année seulement.

Et afin d’amortir la détresse des populations sinistrées, il a annoncé que des établissements touristiques ont été aménagés pour les héberger provisoirement à Antalya, Alanya et Mersin. "Nous n’abandonnerons jamais nos concitoyens dans la rue", a-t-il ajouté.

Erdogan, qui supervisait depuis le siège de de l’AFAD les opérations de secours des populations sinistrées, avait annoncé l'instauration d'un état d'urgence de trois mois dans dix provinces du sud-est du pays frappées par les violents tremblements de terre.