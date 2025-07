"Je remercie ceux qui s’engagent pour porter secours, et j’encourage tout le monde à être solidaire avec ces terres en partie déjà martyrisées par une longue guerre", a déclaré le pape argentin à la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican. "Prions ensemble pour que ces frères et sœurs puissent aller de l'avant face à cette tragédie".

"Avec émotion je prie pour (les populations touchées), et j'exprime ma sympathie à ces peuples, aux proches des victimes et à tous ceux qui souffrent à cause de cette calamité dévastatrice", a-t-il ajouté.

Lundi, le chef de l'Eglise catholique avait adressé ses condoléances aux deux pays, se disant "profondément attristé" par les conséquences des terribles tremblements de terre.

Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour sauver des vies et de nombreux pays ont envoyé des secouristes, du matériel et des vivres.