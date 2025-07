La municipalité de Marmaris (Mugla) a déclaré avoir secouru un garçon et une fille, Eymen et Esra, dans le district de Kirkhan (Hatay). L'équipe se rendra dans le district d'Antakya après avoir terminé sa mission dans le district de Kirkhan.

Au moins 8574 personnes ont été tuées et 49133 autres blessées après les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué lundi le sud de la Turquie, a déclaré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.

On dénombre plus de 96.670 secouristes répartis entre de multiples équipes de recherche et de sauvetage qui mènent actuellement des opérations sur le terrain, selon la direction de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie (AFAD).