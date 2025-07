Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a annoncé ce mercredi que 77 hôpitaux de campagne ont été établis dans les dix provinces touchées par les tremblements de terre.

Koca a expliqué, dans un tweet, que des opérations chirurgicales peuvent être menées dans certains de ces hôpitaux, qui fournissent des services de santé d'urgence aux victimes.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré, dans la journée du mardi, l’instauration de l’état d'urgence de 3 mois dans les 10 provinces turques sinistrées par les séismes de Kahramanmaras.

Les 10 provinces en question sont Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.