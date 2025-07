Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans le sud-est de la Turquie pour inspecter les zones gravement touchées par les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé le pays en début de semaine.

La visite de mercredi a lieu le lendemain de la déclaration par le président Erdogan de l'état d'urgence, d'une durée de trois mois, dans les dix provinces touchées par le séisme.

Le président turc a chargé tous les ministres de son cabinet et le vice-président Fuat Oktay de gérer la situation et d'établir une coordination dans la région.

Au cours de la première étape de sa visite, Erdogan s'est rendu dans un stade de football du district d'Onikisubat, à Kahramanmaras, où un camp de tentes a été installé pour accueillir les victimes, avant de se rendre dans le district de Pazarcik, épicentre de l'un des deux principaux tremblements de terre qui ont frappé lundi.

"Dans l’intervalle d’un an, nous prévoyons de reconstruire ces 10 provinces comme nous l'avons fait dans les provinces précédemment touchées par les tremblements de terre", a déclaré Erdogan.

Le président turc a indiqué que le gouvernement a négocié l’hébergement des victimes dans les hôtels d'Antalya, d'Alanya et de Mersin.

"Nous sommes prêts à les placer dans des hôtels de ces villes", a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement versera également une première aide de 10 000 livres turques (531 dollars) aux familles touchées par le séisme.

"Nos citoyens ne doivent pas s'inquiéter. Nous ne permettrons jamais qu'ils restent sans abri", a souligné M. Erdogan.

“Bien sûr il y a des lacunes, il est impossible d’être préparé à un désastre pareil”, a-t-il déclaré, soulignant toutefois que la nation turque est capable de surmonter cette épreuve.

"Nous avons mobilisé toutes nos ressources. L'État travaille avec les municipalités, notamment l'AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des urgences), avec tous ses moyens", a assuré Erdogan.

Le président turc a également inspecté les opérations de secours dans la province de Kahramanmaras, la plus sévèrement frappée par les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué la région, affectant neuf autres provinces et plus de 13 millions de personnes.

Il s’est rendu ensuite dans une autre province du sud-est, Hatay, pour s’enquérir du déroulement des opérations de secours.

Des militaires et des forces d'opérations spéciales turcs effectuent également des missions de recherche et de sauvetage.

Des organisations non gouvernementales, des volontaires et des particuliers sont également déployés dans la région pour participer aux opérations de secours.

Des dizaines de pays ont également envoyé des équipes de recherche et de sauvetage dans le sud-est de la Turquie.

Les organisations de secours ont installé environ 50 818 tentes pour abriter les survivants qui luttent contre le froid et les conditions climatiques sévères dans la région.

Turk Kizilay, le Croissant-Rouge turc et d'autres organisations civiles ont fourni des couvertures, de la nourriture chaude et d'autres produits de première nécessité aux sinistrés.