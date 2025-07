Dans un discours prononcé dans le Wisconsin, mercredi, Biden n'a pas manqué l'occasion pour évoquer les tremblements de terre dévastateurs.

"Les pensées et les prières du peuple américain vont aux personnes touchées par le tremblement de terre" en Turquie et en Syrie. Ce sont les pires séismes dans la région depuis plus de 100 ans", a-t-il ajouté.

Biden a indiqué qu'il s'était entretenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, juste après les tremblements de terre, et avait exprimé le plein soutien de Washington à Ankara.

"Nous sommes inébranlables dans notre engagement à soutenir les peuples de la Turquie et de la Syrie en ces temps difficiles", a-t-il déclaré.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont fait d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.

Mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l’instauration de l'état d'urgence pour une période de 3 mois dans les 10 provinces touchées par les tremblements de terre, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.