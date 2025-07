"Les autorités turques ont eu une réunion productive avec Twitter hier. Nous sommes reconnaissants de la coopération de Twitter et nous nous engageons à maintenir les efforts de la Turquie pour combattre la désinformation", a déclaré jeudi le directeur de la Communication de la présidence, M. Fahrettin Altun sur la plateforme.

Cespropos sont intervenus au lendemain du rappel de la Turquie à Twitter de ses responsabilités vis-à-vis de la désinformation, des fausses campagnes d'aide et des faux comptes sur la plateforme.

"La désinformation est l'ennemi commun de l'humanité et une grave menace pour la démocratie, la paix sociale et la sécurité nationale. Nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec Twitter au cours des prochains jours et des prochaines semaines", a déclaré M. Altun.

Peu avant, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait souligné la nécessité de lutter contre les provocateurs qui utilisent la désinformation pour semer la confusion au sein de la population.

Au moins 12 873 personnes ont été tuées et 62 937 autres blessées par deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie lundi.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, axés dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie.