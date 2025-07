M.Tobin, professeur au département des sciences de la terre de l'université de Washington et directeur du réseau sismique du Pacifique Nord-Ouest, a expliqué au correspondant de AA la magnitude et la structure des tremblements de terre axés sur Kahramanmaras et affectant 10 provinces.

"Nous n'avons pas connu un tel événement depuis très, très longtemps, je suppose depuis l'invention des instruments sismologiques." a souligné le sismologue américain.

Notant que la Turquie est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, le spécialiste a souligné que les séismes centrés sur Kahramanmaras sont très importants en temps réel.

"Il s'agit non seulement des tremblements de terre les plus puissants que nous ayons connus en Turquie ces dernières années, mais aussi des plus gros tremblements de terre dans le monde depuis un siècle ou plus dans des zones résidentielles", a-t-il déclaré.

La force du séisme est plus importante que les prévisions

M. Tobin a d'abord expliqué que le premier séisme de magnitude 7,7 est survenu sur une faille connue depuis longtemps.

"On s’attendait à la survenue d’un séisme dans cette région, mais sa puissance a été plus forte que prévue", a-t-il cependant précisé.

"Je ne pense pas qu’un tremblement de terre aussi gravissime sur la ligne de faille de l’Anatolie orientale se soit déjà produit dans l’histoire. Un tremblement de terre d’une telle ampleur s’est propagé dans une très grande zone sur la ligne de faille. Bien entendu, nous voyons des répliques affectant d’autres régions sur la ligne de faille, sauf que le séisme de magnitude 7,6 survenu 9 heures plus tard était étroitement lié à cette ligne, mais sur une ligne complètement différente. Cette ligne était également connue auparavant, mais des tremblements de terre d’une telle magnitude étaient inconnus. La combinaison de ces deux éléments a donné malheureusement une terrible tragédie. Le premier tremblement de terre a causé beaucoup de dégâts et le second a secoué des zones déjà endommagées. C’est une situation vraiment difficile pour les équipes de recherche et de sauvetage et les gens dans la région", a-t-il expliqué.

Concernant les affirmations que la plaque anatolienne s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest après les séismes, Tobin rappelle que celle-ci est bloquée entre deux grandes failles.

"Les mouvements en centimètres se sont transformés, avec un tremblement de terre des siècles plus tard, en un mouvement en mètres", a-t-il confirmé.

"L'Afrique se déplace vers le nord, l'Arabie saoudite pousse le pays vers l'est, ce qui fait que les plaques bougent très lentement. Ce mouvement est de quelques centimètres chaque année, mais ces plaques sont coincées entre des lignes de faille”, a ajouté l’expert.

"Du jamais vu depuis l'invention des instruments sismologiques"

Soulignant que les tremblements de terre sur le continent sont formés par des mouvements latéraux des plaques adjacentes et que le caractère du tremblement de terre en Turquie est différent, M. Tobin a déclaré: "Je n'ai pas connaissance de l'existence de deux tremblements de terre de magnitudes 7,7 et 7,6 en moins de 24 heures, même au cours des 200 dernières années."

Le sismologue précise que des tremblements de terre successifs avaient déjà été observés au Japon dans les années 1940 et en Indonésie en 2004 et 2005, mais ces tremblements de terre s’étaient produits à quelques mois de distance. "Mais deux tremblements de terre d’une telle magnitude en moins de 24 heures, c'est un événement presque sans précédent. Je suppose que depuis très, très longtemps, nous n’avons pas vu un événement comme celui-ci depuis l’invention des instruments sismologiques", a-t-il conclu.