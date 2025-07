Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a débuté après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,7 centré sur le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, a frappé le sud-est de la Turquie, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés.

Selon l’autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie (AFAD), toute la région a été secouée par 78 répliques, y compris certaines de magnitude élevée (6,6 et 6,5), qui ont également touché le sud-est de la province de Gaziantep.

Des agents de l'AFAD, 27 agents accrédités de municipalités et d'ONG, ainsi que 9698 volontaires de recherche et de sauvetage, et 216 véhicules ont été immédiatement dépêchés d'Istanbul pour soutenir les réponses locales dans les zones touchées par le séisme.

L'AFAD a indiqué sur Twitter qu'un total de 300 000 couvertures, 19 772 tentes, 24 172 lits, 47 176 sets de draps et 1 106 sets de cuisine ont été envoyés dans la région.

Mais comment fonctionne exactement une opération aussi vaste et complexe ? Voici cinq éléments clés à considérer :

1. La coordination :

La première étape consiste à mobiliser les équipes de recherche et de sauvetage, qui sont fréquemment des bénévoles hautement qualifiés, justifiant de processus de formation d'au moins deux ans.

2. Analyser et rechercher les vides :

Dès que l'équipe de secours arrive sur les lieux de l'accident, la première chose qu'elle fait est d'évaluer la situation, d'évaluer le bâtiment, son histoire, qu'il soit ancien ou récent, et d'essayer de déterminer où les personnes sont le plus susceptibles de se trouver dans le bâtiment,.

Les secouristes recherchent les espaces vides, comme sous les bureaux, dans les baignoires ou dans les cages d'escalier, où les victimes d'un effondrement de mur pourraient être piégées ou se réfugier.

Il est également crucial d'évaluer l'étendue des dégâts d'un bâtiment et de déterminer s'il est susceptible de s'effondrer à nouveau, mettant en danger les survivants et les secouristes.

De même, les secouristes doivent rechercher les dangers tels que les lignes électriques tombées, les fuites de gaz, les inondations et autres éléments dangereux. Les combinaisons spéciales, les gants, les masques et les appareils de contrôle de la qualité de l'oxygène et du carbone sont autant d'exemples d'équipements de protection.

3. Faire attention aux bruits les plus faibles :

Les plus petits bruits peuvent être localisés à quelques mètres près à l'aide d'un équipement sonore spécialisé. Le site doit rester silencieux pendant qu'un membre de l'équipe de secours tape trois fois dans l'espoir d'obtenir une réaction.

Les détecteurs de dioxyde de carbone peuvent être utilisés pour localiser les survivants inconscients. Ils fonctionnent mieux dans les petites zones où la concentration de CO2 des personnes qui respirent encore est plus élevée.

Le système de caméra thermique, qui montre les zones de chaleur corporelle, et des chiens renifleurs entraînés font partie des outils de recherche.

4. Enlèvement des débris et désincarcération des victimes :

La situation doit être stabilisée avant d'extraire les survivants des débris. Pour ce faire, on construit une structure rectangulaire en bois appelée "box crib" qui est placée sous les débris.

Les sauveteurs utilisent divers équipements lourds pour déplacer les débris, notamment des vérins hydrauliques et des pelleteuses. Une fois l'entrée sécurisée, les victimes paralysées sont soulevées, traînées ou transportées hors des débris avec un équipement de sécurité spécial.

Les travailleurs peuvent voir les personnes piégées à l'intérieur en utilisant des excavatrices pour démolir les grandes dalles de béton à l'extérieur d'un bâtiment. Des tronçonneuses et d'autres outils électriques sont également utilisés pour découper les décombres.

Parmi les autres outils, on peut citer les équipements d'étayage, qui permettent de créer des voies stables et sûres, et les sacs plats qui sont placés sous de gros objets et gonflés à l'aide d'une pompe à air.

Au fur et à mesure que les survivants sont extraits, leur état de santé est évalué ; les personnes sont classées par ordre de priorité qui dépend de la gravité de leur état. Les procédures médicales les plus urgentes commencent généralement sur le site.

5. Décider quand s'arrêter :

Le choix difficile de savoir quand arrêter les recherches des quelques personnes piégées est fait par l'agence de coordination et l'État. Bien que l'on ait constaté que les humains pouvaient survivre jusqu'à 13 jours s'ils avaient accès à l'eau, la durée moyenne de ce passage est de cinq à sept jours.