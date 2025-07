En direct-Des personnes secourues 5 jours après les séismes font renaître l’espoir

Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent en Turquie et en Syrie, plus de 100 heures après les violents seismes qui ont frappé le sud de la Turquie et la Syrie et une série de répliques qui a suivi. Voici les derniers développements: