Après le séisme de magnitude 7,7 qui s'était produit lundi à l'aube, un deuxième de 7.6 a suivi à 13h24 dans la même province de Kahramanmaras, en plus de 1509 répliques.

Le séisme a causé d'importants dégâts dans les provinces de Kahramanmaras, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya et Hatay.

Les opérations de sauvetage se poursuivent sans relâche

La direction de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a indiqué que 18 342 personnes ont perdu la vie et 74.242 personnes ont été blessées lors de ces tremblements de terre, considérés comme la "catastrophe du siècle".

Plus de 30.300 membres du personnel de recherche et de sauvetage de l'AFAD, des garde-côtes, des pompiers, ainsi que des sauveteurs de divers autres départements et des ONG et des équipes internationales participent aux opérations de sauvetage dans la région.

Le nombre des membres du personnel de recherche et de sauvetage provenant d'autres pays s'élève à 6810.

Si l'on ajoute le personnel de terrain affecté par l'AFAD, la police, la gendarmerie, le Ministère turc de la Défense, l'UMKE, les équipes d'ambulance, les volontaires, les équipes de sécurité locale et de soutien local, le nombre de personnes participant aux opérations de sauvetage dans la région atteint un total 121.128 personnes.

Plus de 12000 véhicules, dont des excavatrices, des dépanneuses, des grues, des bulldozers, des camions, des tracteurs, des remorques, des niveleuses, des camions aspirateurs et d'autres machines de construction similaires, ont été envoyés dans la zone sinistrée.

Environ 100000 tentes ont été installées

L'AFAD, le ministère de la Famille et des Services sociaux et le Croissant-Rouge turc ont envoyé 137.973 tentes et plus de 1,5 million de couvertures dans 10 villes fortement touchées par les secousses telluriques..

Dans le cadre du groupe de soutien psychosocial en cas de catastrophe, 4 centres mobiles de services sociaux ont été déployés à Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye et Malatya, 1606 personnes et 156 véhicules ont été envoyés dans la région. Près de 65000 personnes ont bénéficié d’un soutien psychosocial , dont près de 58000 dans la zone du séisme et 7000 autres en dehors de la zone du séisme.

L'armée turque établit une base de soutien logistique à Hatay

Les forces armées turques (TAF) ont établi une base de soutien logistique afin que l'aide envoyée à Hatay parvienne le plus rapidement aux victimes du tremblement de terre.

Après le séisme, le bureau de crise de la Direction des catastrophes et des urgences créé au sein du Ministère turc de la défense nationale a répondu aux demandes urgentes, tandis qu'un corridor aérien a été mis en place pour le transfert des équipes de recherche et de sauvetage.

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale Mahmut Özer a annoncé que les étudiants qui passeront le brevet du collège et le baccalauréat cette année ne seront pas évalués sur les sujets du second semestre.