Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent en Turquie, plus de 100 heures après les violents tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie et la Syrie.

A Hatay, une équipe de la protection civile a réussi à sortir une personne des décombres 98 heures après le premier tremblement de terre, considéré comme la "catastrophe du siècle".

Les pompiers participant à la recherche et au secours ont entendu la voix de la personne piégée sous les décombres dans la zone Defne, ils ont alors rapidement enlevé les décombres pour la dégager et la transférer à l'hôpital.

Une équipe de secours a par ailleurs sauvé une autre personne dans la ville d'Antakya, après avoir utilisé des senseurs auditifs et des caméras thermiques. La victime était restée piégée durant 101 heures sous les décombres.

Dans la province de Diyarbakir, les secours ont réussi à extraire une mère et son fils des décombres au bout de 101 heures après le tremblement de terre. Ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Si quelques jours plus tard il est toujours rare de retrouver des survivants du drame, les miracles, eux, continuent.

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué la Turquie et la Syrie, lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard de magnitude 7,6, causant la mort de dizaines de milliers de personnes et l’effondrement de plus de 6 000 bâtiments.