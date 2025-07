Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Malatya, touchée par les séismes du lundi, pour suivre de près les opérations de sauvetage et les mesures prises pour venir en aide aux populations sinistrées.

A cet égard, Erdogan a fait savoir que la direction de gestion des catastrophes et des urgences procède rapidement à l’installation de tentes et de maisons préfabriquées pour subvenir aux besoins des sinistrés.

Il a annoncé que le bilan des victimes a encore grimpé pour passer à 19.388 morts et 77.711 blessés.

Plus tôt dans la journée, le président a visité Adiyaman dans le sud-est de la Turquie. Il a affirmé que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent en dépit des difficultés liées aux dégâts causés par les séismes et aux conditions météorologiques difficiles.

“Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent avec l'arrivée d'équipes de secours de l'étranger”, a indiqué Erdogan précisant que plus de 144.000 personnes sont déployées sur le terrain à cette fin.

Il a ajouté que 26 navires, 75 avions, 81 hélicoptères et 12.000 véhicules appartenant à l'armée turque travaillent jour et nuit pour venir en aide aux victimes.

Erdogan a toutefois expliqué que les opérations de recherche à Sanliurfa et Kilis se sont arrêtées, étant donné que les deux provinces étaient relativement moins touchées.

La priorité est de sauver les vies humaines

Le président Erdogan a saisi l’occasion pour rappeler que la priorité de l’Etat est de sauver des vies humaines et qu’aucun abus ne sera toléré.

« Notre priorité a toujours été de sauver des êtres humains. Nous n’allons autoriser aucun abus. Notre sincérité sur ce plan ne peut être mise en doute par personne », a-t-il insisté.

Erdogan a par ailleurs sollicité l’aide des citoyens pour coordonner la distribution des aides qui affluent vers la Turquie et empêcher les tentatives d'exploiter la situation pour commettre des actes de pillage.

Le président a en outre précisé que plus de 76.000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées, réitérant son engagement de reconstruire ces régions dans les plus brefs délais.

Il a fait savoir, dans ce sens, avoir ordonné les ministres compétents d'accélérer la construction de maisons.