Les secouristes se sont d’abord assurés que les 8 personnes étaient vivantes sous les décombres d'un immeuble à Iskenderun, puis se sont attelés à les extraire. Finalement, c’est toute la famille Oktay qui a été retirée: : le père Kadir, la mère Yasemin, et les enfants Arda (15 ans), Zilan (22 ans), Helin (24 ans) et Dilan (19 ans).

À Gaziantep, Murat Vural, 66 ans, a été extrait vivant des décombres de sa propre maison, 107 heures après le tremblement de terre.

Une jeune fille de nationalité syrienne, Aisha Mustafa (15 ans) a également été sortie par les équipes de recherche et de sauvetage azerbaïdjanaises des décombres de sa maison à Kahramanmaras, 107 heures après le terrible séisme.

Une secousse tellurique, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.