Un nouveau convoi d'aide de l'ONU est arrivé vendredi dans le nord de la Syrie, dévasté par le séisme, a indiqué un responsable du poste-frontière de Bab al-Hawa frontière avec la Turquie. "Un deuxième convoi d'aide de 14 camions des Nations unies est entré il y a peu de temps", a déclaré ce responsable, Mazen Allouch.

Les camions sont chargés "de kits humanitaires, de lampes solaires, de couvertures" et autres, mais pas de vivres, a indiqué Paul Dillon, un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations à Genève.

L'aide "sera suffisante pour environ 1.100 familles dans les régions d'Idleb touchées par le séisme", a ajouté M. Dillon. La veille, un premier convoi depuis le séisme, formé de six camions, avait déjà emprunté ce passage. Il s'agissait d'une aide attendue avant le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie lundi, faisant plus de 21.700 morts dans les deux pays.

L'OIM avait indiqué que cette première aide, composée de couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires, devrait couvrir les besoins d'au moins 5.000 personnes. Mais ces maigres secours ont provoqué la colère des habitants et des militants dans cette région. Les Casques blancs, les secouristes qui opèrent en zones non contrôlées par Damas, ont exprimé leur "déception" jeudi, estimant que cette aide était "routinière" et non spécifique à la recherche de survivants sous les décombres.

Plus de quatre millions de personnes vivent dans ces zones du nord et du nord-ouest de la Syrie, où le séisme a fait au moins 1.347 morts selon un bilan provisoire.

La quasi-totalité de l'aide humanitaire destinée au zones non contrôlées par le régime syrien est acheminée à partir du passage de Bab al-Hawa. La Turquie a indiqué s'employer à ouvrir deux autres passages frontaliers.

L'ONU avait indiqué mardi que l'acheminement par ce passage était perturbé en raison des routes endommagées. Mercredi, un responsable onusien avait averti que le stock des Nations unies dans le nord-ouest permettait à peine de nourrir 100.000 personnes pendant une semaine.

Dans les zones contrôlées par le régime syrien, des avions chargés d'aide humanitaire ont en revanche atterri depuis le drame de lundi à Damas, Alep et Lattaquié, en provenance, entre autres, des Emirats arabes unis, de Russie et d'Iran.

De leur côté, les chefs du CICR, de l'OMS et des affaires humanitaires de l'ONU sont arrivés dans la nuit en Syrie. "Je suis arrivée ce soir à Alep, en Syrie, le coeur lourd. Les communautés qui luttent après des années de combats acharnés sont maintenant paralysées par le tremblement de terre. Alors que cet événement tragique se déroule, il faut répondre à la situation désespérée de la population", a annoncé la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, sur son compte Twitter.

Un peu plus tôt, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonçait, également sur Twitter, être "en route pour la Syrie, où l'OMS soutient les soins de santé essentiels dans les zones touchées par le récent tremblement de terre, en s'appuyant sur notre travail de longue date dans le pays". Mais son itinéraire n'a pas encore été dévoilé.

Les Nations unies ont annoncé que le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, se rendrait ce week-end dans les zones touchées en Turquie et en Syrie.

M. Griffiths se rendra samedi à Gaziantep, dans le sud de la Turquie, et dimanche à Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, a précisé à l'AFP son porte-parole, Jens Laerke. Au cours de cette visite, il rencontrera également "les autorités de la capitale syrienne, Damas".

Plusieurs pays arabes avaient d’ores et déjà envoyé de l’aide humanitaire en Syrie, comme l’Algérie, la Tunisie ou encore le Liban.

L'Arabie saoudite a annoncé, ce vendredi, le décollage d’un troisième avion de secours à destination de l'aéroport turc d'Adana (sud), pour venir en aide à la population sinistrée en Turquie et en Syrie transportant 104 062 kilogrammes d'aide humanitaire à son bord, selon l'agence de presse saoudienne

L'aide inclue des vivres, des tentes, des couvertures et des sacs de couchage, ainsi que des fournitures médicales. Le premier avion transportait "des équipes de sauvetage et de secours spécialisées, affiliées à plusieurs ministères et autorités saoudiennes, ainsi que des équipes de volontaires pour assister les victimes des tremblements de terre en Syrie et en Turquie".

Le second avion avait atterri avec "98 tonnes de matériel de secours à son bord, dont des paniers alimentaires, des tentes, des sacs de couchage et des couvertures, en plus des fournitures médicales".

Le roi Salman ben Abdelaziz et le prince héritier, Mohammed ben Salman, ont émis des directives au Center for Relief and Humanitarian Action, dans la journée du mardi, pour établir un pont aérien et organiser une campagne de dons populaire via la plateforme "Sahem" (gouvernementale), pour soutenir la Turquie et la Syrie.

En Syrie, le bilan fait état de plus de 3 300 décès et plus de 5 200 blessés, jusqu'à présent, dans le nord-ouest du pays.