La compagnie aérienne turque, Turkish Airlines (THY), a transporté 3 585 tonnes d’aides humanitaires vers les régions très fortement touchées par les deux grands tremblements de terre survenus lundi.

"Nous avons livré 3 585 tonnes d’aides dans les zones sinistrées avec 50 expéditions de fret que nous avons menées sous la coordination du Croissant-Rouge turc et de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD)", a indiqué Yahya Ustun, le directeur de la compagnie via un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux.

Depuis le 6 février, nous avons transporté 490 tonnes d'aides humanitaires que nous avons apportées de l'étranger vers les zones touchées par les séismes. Les personnes qui souhaitent envoyer des aides depuis l'étranger peuvent contacter les ambassades et/ou les consulats", a-t-il déclaré.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.