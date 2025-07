Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec la Turquie suite aux tremblements de terre survenus lundi à Kahramanmaras, dans le sud du pays.

Le chef de l’Etat français a fait des déclarations à la presse, vendredi, après le sommet extraordinaire des dirigeants européens à Bruxelles.

“Je tiens à exprimer notre solidarité et notre soutien face au terrible tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest de la Turquie et la Syrie et à ses victimes”, a déclaré Macron en ce qui concerne les tremblements de terre de Kahramanmaras.

Le président français a rappelé qu’il avait appelé le président Recep Tayyip Erdogan le jour du séisme, lui avait transmis ses condoléances au nom de la France et avait souligné que de nombreux pays de l’Union européenne (UE), dont la France, ont envoyé des équipes de protection civile.

Il a également indiqué qu’une équipe française de 140 personnes participait aux opérations de sauvetage en Turquie. Et Macron de souligner que la France est prête à accroître son aide en tant qu’expression de la solidarité en fonction des besoins et des priorités.

Sur le sommet européen, Macron a déclaré que les leaders européens se concentrent sur le renforcement de la compétitivité de l’industrie européenne par rapport aux produits américains et à la question de l’immigration.

“La question d’envoyer des avions de combat en Ukraine reste sur la table”, a-t-il encore affirmé à une question des journalistes.

Macron a déclaré qu’il était certain que cette option n’aurait pas lieu dans les prochaines semaines, notant que même si elle était décidée, cette option nécessite un processus, y compris le processus de formation des pilotes ukrainiens.

Se référant aux grèves et aux manifestations contre la réforme controversée des retraites qui se déroulent dans son pays depuis janvier, Macron a appelé le Parlement et le Sénat à fonctionner et à ce que les manifestations ne mettent pas le pays en état de blocus.