Donald Trump a déclaré mardi que les Houthis du Yémen avaient informé la Maison Blanche qu'ils ne mèneraient plus d'attaques contre des navires commerciaux, affirmant que les États-Unis feraient de même en cessant leurs attaques contre le Yémen.

“Nous les croirons sur parole. Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires, et c'est précisément l'objectif de notre action”, a déclaré Trump aux journalistes alors qu’il accueillait le Premier ministre canadien Mark Carney à la Maison Blanche. “Nous respecterons notre engagement et nous cesserons les bombardements”, a-t-il assuré.

Soutien à Gaza

Depuis novembre 2023, les Houthis ciblent les navires traversant les mers Rouge et d'Arabie, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, en signe de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où plus de 52 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées au cours de la guerre génocidaire menée par Israël.

Le groupe a cessé ses attaques lorsqu'un cessez-le-feu à Gaza a été déclaré en janvier entre Israël et le Hamas, mais les a reprises après la relance des frappes aériennes israéliennes sur Gaza en mars.

