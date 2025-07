Au cours des 50 dernières années, les interventions et les recherches en santé mentale ont clairement démontré que divers problèmes de santé mentale surviennent couramment après des catastrophes naturelles. Il est attendu de trouver des symptômes de dépression et de deuil. En outre, pour beaucoup de personnes, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et divers types d'anxiété sont également présents.

Le nombre de personnes qui développent un trouble de santé mentale varie en fonction du type de catastrophe. Par exemple, après des cyclones, des inondations et des incendies de forêt, environ 10 % des enfants développent des troubles de santé mentale importants liés à la catastrophe. Un facteur prédictif clé est la perception de la menace, c'est-à-dire le fait de penser que l'on va mourir pendant l'événement.

Certaines études ont démontré que la probabilité de souffrir de SSPT est 5 à 8 fois plus élevée si la personne a vécu une menace grave. Les tremblements de terre entraînent généralement des taux plus élevés de problèmes de santé mentale post-catastrophe. Cela est dû au taux de mortalité relativement élevé et à l'augmentation réaliste de la perception de la menace qui y est associée, aux preuves de destruction souvent plus importantes et à la nature effrayante des répliques.

Les résultats des recherches font également état de taux plus élevés de problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents par rapport aux adultes, de taux élevés chez les femmes et chez les personnes ayant des liens sociaux plus faibles. Il est important de noter que n'importe qui peut développer ces syndromes de santé mentale post-catastrophe. Ils ne se limitent pas à ceux qui ont des problèmes de santé mentale préexistants.

Sur une note plus positive, il existe désormais des interventions très efficaces pour les troubles de santé mentale post-catastrophe. À la suite de cette catastrophe sismique, le nombre de personnes nécessitant des soins est susceptible de submerger tout système de services. Toutefois, les nouvelles interventions brèves, qui peuvent être dispensées par un large éventail de professionnels, pourraient permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d'une intervention.

Le rétablissement prend toujours plus de temps que prévu et, à la lumière du tremblement de terre en Turquie, il prendra de nombreuses années compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et du nombre tragique de morts.

Les tremblements de terre sont également connus pour causer des dommages importants aux infrastructures et aux habitations, qui prendront du temps à être réparés, ce qui entraîne des problèmes émotionnels secondaires. De nombreuses personnes font face à la catastrophe initiale, mais deviennent dépressives six ou douze mois plus tard, en raison de la combinaison d'un deuil permanent et d'un stress chronique lié à la difficulté de remettre leur vie en ordre.

En ce qui concerne les principes clés du rétablissement émotionnel, après la phase initiale de recherche et de sauvetage qui domine le premier mois, il est avantageux d'encourager les gens à reprendre autant de routines que possible. Par exemple, le retour des enfants à une forme de scolarité. Les routines sont très bénéfiques d'un point de vue émotionnel et nous permettent de mettre de côté le traumatisme pendant une brève période de temps.

Le retour à la routine est suivi d'une phase de renforcement des liens communautaires. Il y a des avantages émotionnels évidents à partager l'adversité, à réfléchir aux autres et à s'impliquer dans des projets de rétablissement communautaire. Une intervention psychologique particulière à ce stade consiste à aider l'individu à ne pas percevoir le monde comme un lieu de risque permanent et imminent. Cette perception ne fait que maintenir l'hypervigilance et un système nerveux constamment prêt à se battre ou à fuir plutôt qu'à se rétablir.

L'application de cette intervention est plus difficile en raison de la nature imprévisible des tremblements de terre et des rappels constants des répliques. Une autre tâche psychologique essentielle consiste à contrer l'évitement phobique en encourageant les individus à retourner dans les lieux et à reprendre les activités d'avant. Cependant, cela peut être difficile après un tremblement de terre, où les rappels de l'événement effrayant sont omniprésents.

Environ six mois après l'événement, il est important de mettre l'accent sur la préparation à long terme. Les individus doivent comprendre qu'ils sont susceptibles de se sentir épuisés physiquement et que l'adrénaline de la réaction initiale ne peut pas être maintenue pendant des mois.

Il est essentiel de se préparer émotionnellement et physiquement à l'adversité et au stress chronique, car cela offre une certaine protection contre les inévitables retards dans la reconstruction et la restauration des services. Enfin, après avoir relevé des défis émotionnels tels que les anniversaires, certains membres de la communauté peuvent connaître une croissance post-traumatique - un sentiment de plus grande maîtrise après avoir surmonté un événement aussi tragique.

D'autres n'auront malheureusement pas cette opportunité.

Du point de vue de la prestation de services, j'encourage mes collègues à collaborer, car il existe une grande expertise en matière d'éducation, de formation et de mise en œuvre de services dans le monde entier. Tout professionnel qui a vécu un tel événement connaît la valeur de partager cette sagesse et ces ressources pour aider ceux qui commencent le voyage de la guérison.

