Qualifiés de “catastrophe du siècle”, les deux secousses telluriques de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre se trouve dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, y compris Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa.

Le bilan des personnes décédées s’est établi samedi à 22 327 personnes et 80 278 blessés , a annoncé le ministre de la Santé Fahrettin Koca.

Aliye Dagli, âgée de près de 2 ans, a été sauvée des débris d'un appartement à Hatay, grâce aux efforts des équipes composées de volontaires de recherche et de sauvetage de la gendarmerie et de l'AFAD.

Après environ 3 heures de travail acharné, les bénévoles, composés de plusieurs équipes à Kahramanmaraş, ont également sauvé Nehir Naz Narlı.

À la 132e heure, Şengül Karabacak, une fillette de 4 ans, a été retirée des décombres d'un bâtiment détruit dans le district d'İslahiye à Gaziantep.

A Hatay, une mère et son enfant âgé de 7 ans ont été miraculeusement extraits des gravats grâce au travail des équipes de secours, 131 heures après le premier tremblement de terre à Pazarcık, tandis que les corps de ses deux autres enfants ont été retrouvés sous les débris.

Les efforts du personnel de recherche et de sauvetage de la gendarmerie (JAK) et de l'UMKE, soutenus par des équipes du République de Corée, ont permis de sortir à la 130e heure du tremblement de terre, Ümit Gülçiçek des décombres d’un immeuble à Hatay. .

Un jeune adolescent de 13 ans, Arda Can Övün, a pu être sorti des gravats dans le district d'Antakya à Hatay, 128 heures après le séisme.

Plus de 166 000 membres du personnel de recherche et de sauvetage travaillent actuellement d’arrache-pied sur le terrain, avait fait savoir la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).