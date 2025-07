Le double tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie était "exceptionnel", selon les experts, qui ont souligné la nécessité d'une étude plus approfondie des données récentes.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces dont Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont ébranlé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.

Tiziana Rossetto, professeure d'ingénierie sismique à l'University College London, a déclaré à Anadolu qu'il est connu que l'épicentre du tremblement de terre, Kahramanmaras, est très sismique.

"Cependant, il s'agissait d'un événement de très grande ampleur", a-t-elle déclaré, ajoutant que le premier tremblement de terre a déclenché le second sur une faille différente, celle de l'Anatolie orientale.

Rosetto a expliqué que le premier tremblement de terre, qui en soi est dévastateur, suivi en séquence très rapidement par un autre tremblement de terre extrêmement violent n'est pas un événement courant.

L’experte a également comparé les tremblements de terre du lundi au tremblement de terre de Northridge de 1994 qui a touché la faille de San Andreas en Californie.

Elle a noté que le tremblement de terre en Californie, d'une magnitude de 6,7, a causé des dommages massifs sur les infrastructures, les ponts, les routes et les bâtiments, précisant que le niveau de libération d'énergie était beaucoup plus faible que le premier tremblement de terre en Turquie, "qui est au moins 30 fois plus en termes de libération d'énergie."

"Donc, vous savez, nous pouvons nous attendre à ce que ces grands tremblements de terre causent beaucoup de dommages, mais c'est la raison pour laquelle nous devons être préparés", a ajouté la professeure.

Energie accumulée

Il faut beaucoup de temps pour que l'énergie s'accumule afin de créer des tremblements de terre aussi importants, selon Rossetto.

Rosetto a dans ce sens écarté la possibilité d’un séisme aussi puissant dans une période de 500 ans.

Selon l’experte, les répliques se produiront "sur un certain nombre de semaines et vont diminuer au fil du temps”.

Raymond Durrheim, professeur de géosciences à l'Université de Witwatersrand, basée en Afrique du Sud, a déclaré aussi à Anadolu que les deux séismes étaient exceptionnels dans la mesure où ils se sont produits dans des régions proches l'une de l'autre et à de courts intervalles.

D’après lui, les séismes de magnitude 7,5 et plus sont observés presque chaque année dans le monde, mais les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 en Turquie, qui sont très proches l'un de l'autre sur la ligne de faille et se produisent à neuf heures d'intervalle, étaient "extraordinaires."

Faisant écho à Rossetto, Durrheim a déclaré que le premier tremblement de terre était plus susceptible d'avoir déclenché une seconde secousse qui a ajouté à la tragédie.

Nécessité d’une analyse détaillée

Jordi Diaz, un sismologue du Geosciencies Barcelona (GEO3BCN-CSIC), un centre du Conseil espagnol de la recherche scientifique spécialisé dans les géosciences, a pour sa part affirmé à Anadolu que les deux tremblements de terre qui ont frappé la Turquie étaient "si grands" et "forts", et selon les statistiques, les plus grands de leur genre en un siècle.

La profondeur des secousses consécutives, qui ont touché 10 provinces de la région, était très proche de la surface, et les deux tremblements de terre se sont centrés sur des zones résidentielles, a-t-il dit, expliquant les raisons des grandes pertes en Turquie par les lacunes dans la construction des bâtiments.

M. Diaz a déclaré que les tremblements de terre en Turquie se sont produits dans une région marquée en rouge sur la carte sismique, affirmant que les experts s'attendaient à ce que des séismes se produisent dans cette région, mais ignoraient quand.

"Pour les tremblements de terre, nous connaissons les zones à risque, mais comme nous ne connaissons pas l'heure, ce que nous devons faire, c'est nous préparer de la meilleure façon possible et construire des structures résilientes", a-t-il insisté.

L'expert a souligné la nécessité d'une analyse détaillée des tremblements de terre à Kahramanmaras. Il a déclaré que des tremblements de terre avaient eu lieu sur deux lignes de faille différentes en Turquie et que la question de savoir si le second séisme était une réplique ou une secousse distincte était toujours en cours de discussion.

Les données de ces tremblements de terre seront certainement utilisées pour enregistrer les progrès de l'analyse des tremblements de terre, a-t-il dit, ajoutant que le découpage des lignes de faille segmentaires en formes de faille aidera à mieux comprendre les conditions géodynamiques des lignes de faille.

Il a suggéré que les nouveaux bâtiments soient construits avec une meilleure résistance aux séismes, que le soutien logistique soit renforcé et que les équipes d'intervention soient préparées.