Sept jours après les deux puissants séismes, des miracles arrivent encore aux mains des équipes qui travaillent d’arrache pied sans céder à la fatigue ni au désespoir.

A Hatay, Asyanur Öksüz, un jeune de 18 ans, a été secouru dimanche, tandis qu’une heure plus tôt, les équipes de sauvetage extirpaient Tolga Fakioglu, un homme de 34 ans, des décombres, 155 heures après le premier séisme qui a frappé le pays. Dans cette même province, Huseyin Seferoglu, 23 ans, et Ismahan, 85 ans, avaient passé 152 heures sous les gravats avant que les deux miraculés ne revoient la lumière du jour.

Rukiye, une jeune femme de 21 ans, est une autre rescapée qui avait passé 153 longues heures sous les décombres à Adiyaman et qui a été sauvée grâce aux efforts des équipes de secours. Presque dans le même temps, deux sœurs, Rabia Kirmizi, 22 ans, et Elif Kirmizi, 28 ans, ont été extraites.

Le président salvadorien Nayib Bukele a écrit sur Twitter que des équipes de son pays, envoyées en renfort, avaient réussi à secourir une femme et un enfant 150 heures après le séisme. Bukele a indiqué que Melih Efe Ozcan, environ 5 ans, et Deniz Dal, environ 30 ans, ont été sauvés à Kahramanmaras.

Les équipes de secours ont également déterré Haci Ahmet Eyici, un garçon de sept ans, coincé sous les décombres d'un immeuble de huit étages à Adiyaman où il était resté enseveli pendant 152 heures.

Dans une autre opération de sauvetage réussie, les équipes ont secouru une mère et son fils, Omer, qui avaient passé 150 heures sous les débris.

"Il y a toujours de l'espoir", a écrit sur Twitter le ministre de la Santé Fahrettin Koca qui a partagé les images de sauvetage d’un bébé qui était resté 150 heures sous les décombres à Hatay.

Muzeyyen Ofkeli, une femme de 64 ans, a également été extraite des décombres à Hatay. Elle avait été piégée sous les décombres pendant 150 heures.

Cudi, une fillette de dix ans, est une autre survivante des tremblements de terre, secourue par des équipes d'Istanbul à Kahramanmaras. Elle a été sauvée après 147 heures.

Hanim Gullu, 13 ans, a été sauvé à Adiyaman après être resté coincé sous les décombres pendant 145 heures.

Adnan Ahmad Amir, un Syrien, et sa fille Emira, âgée de quatre ans, ont également été secourus, 141 heures après le séisme.

Mustafa Sarigul, un homme de 35 ans, a été sauvé des décombres d'un immeuble de six étages à Hatay, une zone gravement touchée par le double tremblement de terre. Les équipes de secours turques et roumaines qui avaient travaillé pendant cinq heures ont été montrées en direct à la télévision alors qu'elles sortaient Sarigul des décombres où il était piégé pendant 146 heures.

Une jeune fille, Eylul Kilic, à Gaziantep, a été secourue après avoir survécu 146 heures dans les décombres de bâtiments effondrés. Elle séjournait chez sa tante lorsque les tremblements de terre ont secoué la région.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre est situé dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, dont Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.