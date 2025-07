Les médias émiratis ont rapporté, dimanche, que le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a visité les zones touchées par le tremblement de terre dans la province de Kahramanmaras, en Turquie.

Le quotidien émirati Al-Ittihad a couvert la visite dans la région de Cheikh Abdullah bin Zayed, qui est ainsi le troisième ministre des Affaires étrangères à se rendre dans la zone depuis les tremblements de terre de lundi dernier.

S'engageant à fournir le soutien et l'aide nécessaires à la Turquie à la suite des tremblements de terre, Cheikh Abdullah bin Zayed a également exprimé ses "sincères" condoléances et sa sympathie pour les victimes des tremblements de terre.

Selon le quotidien, Cheikh Abdullah bin Zayed a également rencontré le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu.

Les séismes ont causé d'importants dégâts et plus de 29 000 personnes ont perdu la vie dans le sud et le sud-est de la Turquie, selon les derniers bilans.

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé la province de Kahramanmaras tôt lundi. Neuf heures plus tard, un séisme de magnitude 7,6, dont l'épicentre était également situé à Kahramanmaras, a secoué la région, touchant plusieurs autres provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Le tremblement de terre a également été ressenti dans les pays voisins de la région, notamment au Liban et en Syrie.