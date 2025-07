La Nationale Football League (NFL) a appelé les supporters du jeu, populaire aux Etats-Unis, à faire un don aux victimes des séismes dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, il y a une semaine.

"Alors que nous nous préparons ici pour le grand Super Bowl entre les Chief’s de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, nous ne pouvons ignorer les effets dévastateurs des tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie, coûtant la vie à des milliers de personnes", a lancé la présentatrice du Super bowl.

Elle a à cet égard invité tous les fans à visiter le site Web dédié au soutien des efforts de secours.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.