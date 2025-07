Les messages de soutien et l'aide financière provenant de pays africains comme la Somalie, le Soudan et Djibouti, continuent d’affluer en faveur des régions touchées par les puissants tremblements de terre de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie.

Une cérémonie a été organisée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, par la Fondation caritative Zemzem et l'Université de Zemzem en hommage à ceux qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre qui se sont produits la semaine dernière en Turquie et en Syrie.

Le recteur de l'Université, Muhammed Harbi, a rappelé que lorsque la sécheresse a frappé la Somalie en 2011, la Turquie a été le premier pays à apporter son aide et à lancer une campagne de dons. "Aujourd'hui est le jour de la loyauté. Ce furent les jours les plus difficiles de la Somalie. Maintenant, nous sommes aux côtés de la Turquie en ce jour difficile", a déclaré Harbi qui a également fait savoir que la campagne a réussi à collecter plus de 50 000 dollars.

Messages de condoléances

Le conseiller du président somalien Abdullahi Nor, l'ancien Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble, de nombreux politiciens et députés, se sont rendus à l'ambassade de Turquie à Mogadiscio et ont signé le livre de condoléances.

Outre les autorités soudanaises, le peuple soutient également la campagne d’aide aux victimes des séismes et des Soudanais ont lancé, dans ce sens, une campagne d'aide aux personnes dans le besoin après les tremblements de terre de Kahramanmaras dans le sud de la Turquie.

En même temps, les dons se poursuivent pour la campagne d'aide en nature et en espèces lancée par l'ambassade de Turquie à Khartoum au Soudan.

Les aides humanitaires collectées pour les victimes des tremblements de terre seront acheminées vers le pays par voie aérienne.

Plusieurs témoignages de solidarité ont été organisés dans le pays, mais aussi au au Mali et au Sénégal. Où des étudiants, des orphelins et des dizaines d'habitants ont prié pour ceux qui ont perdu la vie lors des tremblements de terre.

Un clip de soutien en Ouganda

Dans un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux, le célèbre groupe de musique Masaka kids Africana, dont les membres sont des orphelins ougandais, a également témoigné de son son soutien aux victimes des séismes.

C’est vêtu de tee-shirts floqués des couleurs de la Turquie et munis de drapeaux des deux pays touchés par une série de séismes dévastateurs, que les petits chanteurs ougandais ont rendu un hommage poignant aux victimes.

Le clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux révèle un émouvant témoignage de leur compassion pour les victimes.

Les petits orphelins ougandais ont lancé un appel à l’union, mains tournées vers le ciel, en signe de prière, avec en fond sonore les ‘’Allahu Akbar’’ scandés aux milieux des décombres par les secouristes qui se battent depuis lundi afin d’extraire les habitants des bâtiments en ruines.

Masaka Kids Africana est un orphelinat basé en Ouganda qui offre aux enfants un abri sûr, de la nourriture, des vêtements, une éducation et des soins médicaux. Grâce à l’institution, ces jeunes reçoivent une éducation et acquièrent les compétences nécessaires à leur réussite future.

Les orphelins ougandais du groupe Masaka Kids Africana sont devenus célèbres suite à la publication de leurs vidéos, dans lesquelles on les voit chanter et danser, devenues virales et partagées sur leur chaîne YouTube et leurs réseaux sociaux, en particulier Instagram où leur page compte pas moins de 6,8 millions de followers.

Le Burkina Faso solidaire

A Ouagadougou, capitale burkinabè, des citoyens choqués par l'atrocité des images des dégâts causés par ces séismes, réaffirment leur soutien à la Turquie et à la Syrie.

"Nous avons vu des images insoutenables de cette catastrophe. Courage aux populations affectées. Nous sommes de cœur avec elles", a déclaré Ousmane Sidibé, un étudiant en géographie. Gisèle Natama, commerçante, pense pour sa part que "ces deux pays se relèveront de cette situation. Il faudra aussi que l’humanité toute entière soit solidaire avec ces deux pays car les catastrophes, ça n’arrive pas qu’aux autres".

La Croix-Rouge Burkinabè a témoigné de sa solidarité au peuple turc suite aux séismes qui ont frappé ce pays et affirmé qu’elle restait disposée à soutenir le Croissant Rouge turc pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. "Nous sommes tous frères. La Croix-Rouge Burkinabè reste disposée à soutenir le Croissant Rouge turc (…) pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. Puisse le Tout Puissant Dieu consoler les nombreuses familles endeuillées", a écrit Lazare Zoungrana responsable de la Croix rouge du Burkina Faso dans le livre de condoléances, ouvert à l'ambassade de Turquie à Ouagadougou.

Jeudi dernier, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry, réunis à Ouagadougou, ont déclaré dans un message de condoléances, que la Turquie et la Syrie "se remettront très vite des effets de cette catastrophe".

"Nous invitons les pays amis à un élan de solidarité en apportant soutien et assistance aux deux pays durement éprouvés", ont écrit dans un message conjoint, Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et ses homologues de la Guinée-Conakry, Morissanda Kouyaté, et Abdoulaye Diop du Mali.

"Ces pays frères et amis se remettront très vite des effets de cette catastrophe", ont-ils ajouté.