Azerbaïdjan

Cette photo a ému la toile. Dans sa voiture cabossée, cet Azerbaïdjanais a décidé d’embarquer avec lui tout ce qu’il était en mesure de donner pour venir en aide aux victimes des séismes en Turquie.

Sa photo avait été prise par des passants, mais il a été retrouvé par l’agence Anadolu. Sarvar Bashirli raconte : "Nous nous sommes réunis avec mes cousins le jour du tremblement de terre en Turquie et avons décidé ensemble d'aider notre pays frère, de le soutenir ".

Il explique que lui et ses cousins avaient pris cette décision malgré leur situation économique déplorable, ayant été déplacés de force de leur terre natale de la région du Karabagh en Azerbaïdjan. "C'est une catastrophe naturelle. C'est un incident inévitable. Qu'Allah accorde la patience aux gens. Mes condoléances vont à la nation turque", a ajouté Bashirli.

La photo de sa voiture partagée sur les réseaux sociaux a attiré l'attention de millions d'internautes qui ont salué ses efforts et ont été inspirés par cet élan de solidarité.

Irak

Une vieille dame irakienne a décidé de faire don de sa pension d’invalidité aux victimes du tremblement de terre. Khorshid Hussein Mohammed, 75 ans, qui vit dans la ville de Barda Qaraman, dans la province irakienne de Sulaymaniyah, n'a pas oublié les personnes touchées par le tremblement de terre dans le sud de la Turquie, malgré la maladie et la pauvreté qu'elle traverse.

Khorshid a déclaré à Anadolu qu'elle était née en 1948 dans le village de Bargurdi dans le district de Mawat et qu'elle avait dû quitter son village en 1989 en raison de l'oppression du régime Baath. Se souvenant de l'époque où elle vivait dans un camp, Khorshid a déclaré que lorsqu'elle avait vu la catastrophe en Turquie sur les chaînes de télévision, elle s'était souvenue de ses propres jours difficiles lorsqu'elle avait quitté le village et était restée sans abri.

Khorshid raconte que lorsqu'elle a appris qu'une campagne d'aide aux victimes du tremblement de terre avait commencé à Sulaymaniyah, elle a immédiatement décidé de se rendre au centre-ville. "J'ai emporté avec moi 50 000 dinars irakiens (près de 645 livres turques soit environ 32 euros) de ma pension d'invalidité et quelques vêtements", a-t-elle déclaré.

"Malgré ma maladie, je suis allé à Sulaymaniyah en taxi. Il pleuvait et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là", a confié Khorshid. "Mon cœur battait d'excitation et je pleurais en me rendant dans la zone de campagne", a-t-elle ajouté à l’agence Anadolu.

Les villageois de Semdinli

Les habitants du village de Semdinli ont ému les internautes turcs. Des photos et des vidéos partagées des milliers de fois montrent une dizaine de villageois transportant du pain qu’ils avaient préparés pour les victimes.

Si la toile est particulièrement touchée, c’est parce que ces images les montrent portant des sacs lourds sur leur dos dans des routes remplies de neiges, fermées aux voitures à cause des intempéries. D’autant plus émouvant, alors que le village se situe près de la frontière irakienne, à plus de 800 kilomètres de Gaziantep.

Aide de la Guinée équatoriale

Si de nombreux pays ont proposé leur aide et envoyé de l’argent à la Turquie pour accompagner les secours et la reconstruction, un don a particulièrement touché, celui de la Guinée Equatoriale, alors que le pays est l’un des plus pauvres. "La Guinée Equatoriale a fait un don de 500 000 € à la Turquie, en signe d'aide et de solidarité face au tremblement de terre subi ce lundi", a annoncé sur Twitter, mardi, Teodoro Obiang Nguema Mangue, vice-président de la Guinée Equatoriale.

"L'État turc nous a aidés dans la lutte contre le Covid-19 en nous envoyant du matériel et d'autres fournitures, nous ne devons donc pas rester en marge de cette catastrophe" qui a frappé ce pays frère et ami, a souligné la deuxième personnalité de la Guinée Equatoriale.

Taïwansolidaire

La solidarité des Taïwanais a elle aussi particulièrement touché les internautes. En plus de l’envoie de deux équipes de secours en Turquie, la présidente Tsai Ing-wen a annoncé faire don d’un mois de salaire aux victimes des tremblements de terre en Turquie. Le vice président William Lai Ching-ti, et le maire de Taipei Hou You-yi a décidé de suivre son exemple et de faire don d’un mois de leur salaire.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu a rappelé que la Turquie avait immédiatement apporté son aide à Taiwan lors du séisme de Jiji (ou Chichi), le 21 septembre 1999. « C’est aujourd’hui au tour de Taiwan de se mobiliser », a-t-il ajouté.

La population taïwanaise se mobilise aussi de son côté. Le ministère taïwanais de la Santé a mis en place une collecte de dons pour les victimes du séisme survenu en Turquie. Selon le média Taïwanais Radio Taïwan International, plus de 8100 dons ont été collecté au cours de ces derniers jours pour une valeur totale de 83 millions de dollars taïwanais, soit 2,5 millions d’euros.

Le soutien d’un artiste sud-coréen

Plusieurs artistes à travers le monde ont exprimé leur solidarité via leurs dessins. Comme cet artiste coréen Myeong Minho qui a voulu illustrer la solidarité de deux « nations soeurs ». Son dessin fait le parallèle entre un sauveteur turc en Corée du Sud et un sauveteur coréen en Turquie, rappelant que la Turquie était intervenue aux côtés du peuple coréen en 1950 où ses troupes avaient perdu 700 soldats aux côtés de la Corée du Sud.

Le président Yoon Sur Yeol a envoyé une équipe de 118 secouristes et de soldats pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage en Turquie. Il s’agit de la plus grande équipe d’intervention d’urgence que la Corée du Sud a envoyée à l’étranger en une seule journée selon l’agence de presse sud-coréen Yohnap