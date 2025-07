Arrivée sur place dans les 24 heures ayant suivi le second séisme meurtrier, l'équipe du GSCF, composée d'une dizaine de personnes, a participé au sauvetage d'au moins trois vies dans la ville d'Islahiye.

À l'issue de son séjour humanitaire en Turquie, Thierry Velu s'est exprimé sur les réseaux sociaux, dans une déclaration empreinte d'amour et de compassion.

"Merci peuple de Turquie", a-t-il, tout d'abord déclaré, avant de rappeler le souvenir de deux autres séismes à la suite desquels il avait également participé aux opérations de sauvetage.

"En 1999, j'intervenais sur les 2 séismes. J'avais été impressionné par le soutien des Turcs. De nouveau, un séisme, malgré l'horreur, à nouveau vous nous avez témoigné une bienveillance inouïe. Merci de nous accueillir avec votre cœur", a-t-il, ainsi, témoigné.

Sur les réseaux sociaux et au cours de plusieurs passages à la télévision, l'ambassadeur turc en France, Ali Onaner a exprimé la gratitude de son pays envers la France pour être l'un des premiers pays à avoir proposé son soutien au pays touché par les séismes meurtriers.

Pour rappel, la France a déployé 229 sauveteurs et un hôpital de campagne en Turquie, après le séisme meurtrier du 6 février. L'hôpital de campagne a commencé à être installé à Adiyaman, dans le sud-est du pays, sur une superficie de 1000 mètres carrés.

Parmi les personnels français "figurent des chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers, sages-femmes, radiologues, biologistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, auxiliaires de santé" qui sont accompagnés d’une équipe logistique pour assurer le fonctionnement de l’hôpital.

Le dernier bilan des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie, fait état, lundi, de 31 646 morts, d’après l’AFAD ( la Direction de gestion des catastrophes et situations d’urgence).

Lundi 6 février à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont causé un très grand nombre de pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels.