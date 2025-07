La Turquie a proposé d'ouvrir deux postes-frontières avec la Syrie pour que la communauté internationale puisse envoyer de l'aide humanitaire dans les régions du nord touchées par le séisme, a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères.

"Nous avons dit à la communauté internationale et à l'ONU qu'ils pouvaient envoyer de l'aide humanitaire par les deux portes sous notre contrôle. Nous avons dit que nous pouvions ouvrir ces portes à l'aide humanitaire", a déclaré Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne Najla al-Mangoush dans la capitale Ankara.

Le chef de la diplomatie turque faisait référence aux deux portes frontalières situées dans la province méridionale de Kilis.

"Il est hors de question pour la Turquie d'ouvrir des postes-frontières dans des endroits (en Syrie) contrôlés par le PKK et les YPG", a-t-il ajouté.

Cavusoglu a démenti les allégations selon lesquelles il y aurait eu un afflux de réfugiés de Syrie vers la Turquie après les puissants tremblements de terre de la semaine dernière.

Selon les derniers chiffres officiels, au moins 31 643 personnes ont été tuées dans les deux tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre est situé à Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, dont Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa.

Dans la Syrie voisine, le nombre de morts a dépassé les 3 500, et plus de 5 200 personnes ont été blessées.