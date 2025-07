Avec plus de 30 000 morts et des milliers de bâtiments détruits, les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi matin ont été l’un des plus dévastateurs de l’histoire récente. De par sa magnitude, l'énergie libérée, l’étendue de la surface dévastée et les dommages causés, le double tremblement de terre est largement considéré comme "séisme majeur".

Près de 26 millions de personnes ont été touchées, selon l'Organisation mondiale de la santé qui a lancé un appel de 42,8 millions de dollars pour faire face aux besoins de santé des survivants.

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie fait face à la "catastrophe du siècle". Pour le secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires humanitaires, Martin Griffiths, il s’agit là de "la pire catastrophe que la région ait connue ces 100 dernières années".

En quoi le double séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est considéré comme un événement exceptionnel ?

C’est évidemment une catastrophe humanitaire majeure. Mais sur le plan sismologique, on peut les qualifier d'événements exceptionnels selon deux aspects. On estime la magnitude du premier séisme entre 7,7 et 7,8 de magnitude. On a en moyenne dans le monde un séisme qui atteint la magnitude huit chaque année. Il est exceptionnel dans ce sens là et en plus, malheureusement, il frappe des territoires habités, ce qui génère ces dégâts extrêmes.

Je pense que les gens continuent à ressentir des répliques. Ça va durer encore plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Si on se base sur ce qu'on voit des autres grands séismes à l'échelle internationale, ces répliques, théoriquement, devraient un peu décroître avec le temps, en nombre et en magnitude.

Le séisme est aussi exceptionnel par la complexité de la manière dont la rupture sismique s'est réalisée le long de la faille est anatolienne et ses différentes branches, et du fait aussi qu'il a très probablement déclenché ce deuxième séisme majeur qui est lui d'une magnitude très proche. Ce n'est pas la première fois qu'on voit qu’un grand séisme en déclenche un autre à proximité, mais c'est quelque chose de relativement rare.

Comment peut-on expliquer qu'un séisme déclenche un autre ?

Un séisme, c'est la rupture sur une faille sismique. Donc c'est quelque chose qui va séparer le bloc, on appelle ça des blocs tectoniques qui sont rigides, qui se déforment, qui se déplacent. Sauf au niveau de cette faille où c'est bloqué, on accumule des forces sur cette faille là et à un moment les roches ne sont plus en mesure de résister à cette force et on relâche toute cette énergie brutalement. C'est ce qui crée le séisme.

Cette rupture se fait sur un plan de faille et à un moment elle s'arrête et au bout de ce plan de faille, on va comprimer un peu plus les roches et d'autres segments de faille qui n'ont pas rompu au moment du premier séisme. C'est un peu comme une pichenette sur quelque chose qui était déjà en état de contrainte et finalement on déclenche le glissement sur cette faille annexe. Ce deuxième séisme a clairement lieu sur un autre segment de faille qui n'a pas été affecté au moment du premier séisme.

Comment expliquer les impressionnants déplacements de terrain et la faille visible ?

Il y a plusieurs images qui circulent, de rails de train décalés, de routes coupées en deux et décalées. Tout ça ce sont des manifestations de cette faille qui a rompu au moment du séisme. Plus la surface de la faille qui casse est importante, plus les déplacements sont grands, plus la magnitude est importante. On voit aujourd'hui des traces en surface de ce déplacement des blocs de part et d'autre de la faille est anatolienne. Disons que la plaque d'Anatolie, qui porte l'essentiel de la Turquie, s'est déplacée en moyenne de trois mètres à quatre mètres en direction de l'Ouest par rapport à la plaque arabique qui porte l'essentiel de la Syrie. Et donc on voit ce déplacement en surface. C'est quelque chose de standard pour un séisme de magnitude 7 à 8.