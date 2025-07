Lors d’une allocution par vidéo au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Erdogan a exprimé la reconnaissance de la Turquie envers tous les pays pour l'aide qu'ils ont apportée aux efforts de secours à la suite du double tremblement de terre qui a frappé le pays.

"Les tremblements de terre ont à nouveau montré l'importance de la solidarité internationale. Je voudrais remercier une fois de plus tous les pays amis et frères qui ont collecté de l'aide pour notre nation jour et nuit, soutenu nos efforts de recherche et de sauvetage avec leurs équipes, et ne nous ont pas oubliés dans leurs prières", a déclaré Erdogan, précisant que la Turquie a reçu des messages de solidarité de plus de 100 pays.

"La Turquie, qui fait face à l'une des plus grandes catastrophes naturelles non seulement de son histoire mais aussi de l'histoire de l'humanité, n'oubliera jamais l'amitié dont vous avez fait preuve en ce jour sombre” a-t-il ajouté.

Le président a fait savoir que les équipes de recherche et de sauvetage ont extrait plus de 8000 personnes vivantes des décombres en Turquie, précisant que les séismes ont touché une superficie de 500 km de largeur sur 10 provinces et affecté 13,5 millions de personnes.

Erdogan s’est engagé à ce titre à commencer très prochainement la reconstruction et la réhabilitation des zones affectées.

Le 6 février, deux tremblements de terre très puissants ont frappé le sud de la Turquie. Les secousses de magnitude 7,6 et 7,7 ont également causé d’énormes dégâts dans le nord de la Syrie.

La recherche de survivants se poursuit mardi en Turquie et en Syrie. En Turquie, le nombre de morts s'élève à 31.643, tandis que celui en Syrie a atteint 4.581, selon les derniers chiffres, portant le nombre total de morts à plus de 36.000.

Près de 26 millions de personnes ont été touchées selon l'Organisation mondiale de la santé qui a lancé un appel de 42,8 millions de dollars pour faire face aux besoins des survivants.