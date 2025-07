L’entretien s'est déroulé à huis clos. Plus tôt dans la journée, Cohen avait déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, que Tel Aviv continuera à apporter le soutien et l’assistance nécessaires à la Turquie, en cette période difficile, à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays.​​​​​​​

Le 6 février courant, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​