Le président du Conseil d'administration et du comité exécutif de la compagnie aérienne Turkish Airlines (THY), Ahmet Bolat, a annoncé qu’une personne par famille parmi un millier de familles victimes des séismes ayant frappé le sud de la Turquie seront embauchées au sein de la compagnie.

L’annonce a été faite par le responsable de THY dans un message partagé mardi sur les réseaux sociaux.

D’autre part, Bolat a noté que le projet "Quartier Turkish Airlines" qui consiste en la construction de 1000 logements dans les zones sinistrées se poursuit sous la coordination du ministère turc de l'Environnement et de l'Urbanisme ainsi que de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD).

En plus de ce projet de "Quartier Turkish Airlines", dont le coût est estimé à 75 millions de dollars, Bolat a annoncé:

"Nous offrirons à une personne par famille, sur 1000 familles touchées par les séismes dans le sud du pays, une opportunité d'emploi chez Turkish Airlines (THY) et ses filiales. Cette année, nous donnerons la priorité aux personnes sinistrées dans nos recrutements. Nous pratiquerons de la discrimination positive en donnant gratuitement 3 mois de cours d'anglais à nos amis qui seront recrutés comme membres d’équipage de cabine", a-t-il déclaré.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, le 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre, d'une magnitude de 7,6 degrés, quelques heures plus tard à 13h24,. Les puissantes secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.