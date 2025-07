Alors que les secouristes continuent d'extraire des survivants et des corps des décombres du tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie, de nouvelles arrestations d'entrepreneurs immobiliers et de maîtres d’ouvrages ont été effectuées.

Le conducteur de travaux et représentant technique des résidences Emre Apartment qui se sont effondrées dans les séismes, Nazmi Tosun, a été arrêté à Istanbul tôt lundi.

Les procureurs de Malatya ont également émis des mandats d'arrêt contre 31 promoteurs immobiliers responsables de la réalisation de bâtiments effondrés dans la ville.

En République turque de Chypre du Nord (RTCN), la police a arrêté Hasan Alpargun après l’effondrement des bâtiments construits par son entreprise dans la province méridionale d'Adana en fin de semaine dernière, ont indiqué les forces de sécurité.

L'entrepreneur Ibrahim Mustafa Uncuoglu a été arrêté à Istanbul après que l'examen technique des décombres d'un immeuble d'habitation dans la province de Gaziantep a révélé des négligences.

Toujours à Istanbul, la police a arrêté un autre entrepreneur, Mehmet Ertan Akay, propriétaire d’un immeuble qui s’est affaissé pendant le séisme à Gaziantep. Les procureurs avaient émis un mandat d'arrêt contre cet entrepreneur pour homicide involontaire et violation du code du bâtiment.

Mehmet Yasar Coskun, l'entrepreneur d'un grand immeuble résidentiel dans la province de Hatay, durement touchée, a également été placé en détention samedi après son arrestation à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de quitter la Turquie en direction du Monténégro. Coskun a nié tout lien entre son voyage et l’effondrement du bâtiment.

Action contre la négligence

Le ministre de la Justice Bekir Bozdag a promis mercredi de prendre des mesures contre la négligence après les tremblements de terre meurtriers.

Soulignant que la priorité actuelle est de sauver les personnes piégées sous les décombres, M. Bozdag a insisté qu’une procédure judiciaire serait engagée. "Tous ceux qui ont commis des négligences et des défaillances seront tenus pour responsables", a-t-il assuré.

Au moins 35 418 personnes ont été tuées par les deux tremblements de terre massifs qui ont ébranlé le sud de la Turquie, selon le dernier bilan officiel.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre se situe dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, dont Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plusieurs pays de la région, notamment la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie.